欧洲汇市：英镑上涨，受8月亮丽的消费者信心和房价数据提振

路透伦敦8月31日 - 英镑周三上涨，受8月英国消费者信心改善和房价上涨提振。这两项数据进一步表明，在6月英国出人意料的在公投中决定退出欧盟后，经济状况保持良好。

市场研究机构GfK周三公布的调查显示，英国8月消费者信心指数从7月的负12升至负7，但仍是2014年初以来的第二低水平。 7月遭遇了逾26年来最大降幅。

英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，8月房价较上年同期上涨5.6%，涨幅高于7月的5.2%，以及路透调查预估的4.8%。

英镑兑美元 升0.3%至1.3115美元，英镑兑欧元 涨0.4%至0.8490英镑，月底对英镑的需求也扶助提振英镑。

“前夜，我们看到英国8月消费者信心回升，”摩根士丹利首席策略师Hans Redeker说，并称他依然看好英镑短期走势。“我们看涨英镑更多是基于英国经济数据改善的战术性考虑。即将公布的采购经理人指数(PMI)应该会反弹。”

制造业、建筑和服务业PMI将在9月初公布，很多人预计，相关领域的活动将在遭受退欧公投结果冲击后有所反弹。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)在内阁会议上称，必须执行退欧决定。此次会议在围绕英国何时正式启动退欧程序的猜测升温之际召开。特雷莎梅曾表示，她等到明年才会启动里斯本条约第50条的退欧程序。

“脱欧已变成了一个更为渐进的过程，”法国兴业银行策略师称，他还补充道，他们仍会在英镑上涨时卖出英镑/美元。(完)

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