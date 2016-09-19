欧洲汇市：英镑回到1.30美元之上，上周录得10周来的最差周度表现

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透伦敦9月19日 - 英镑兑美元周一温和反弹，因在上周五英镑自一个月来首度跌穿1.30美元后，交易员买回英镑。英镑上周录得10周来的最差周度表现。
英镑兑美元 上周下跌逾2%，此前英国央行为年底前进一步下调利率开启了大门，投资者担心英国脱欧谈判可能给经济带来负面影响。
但上周五触及1.2999美元后，周一英镑攀升了0.4%，报1.3055美元。
分析师称，英镑看似仍较弱，这一反弹是触及重要心理价格1.30美元驱动的，而不是由于消息带动的。
“我想是受价位影响的，英镑跌穿1.30美元，这是一个很大的关口，不可避免地会促使人们锁定利润，使英镑回升，我认为就这么简单，”纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor称。
英镑兑欧元 上周末也触及四周低位0.8582英镑，今日反弹0.2%，报0.8563英镑。
英国央行上周四会议维持利率在纪录低位不变，但暗示年底前可能再次降息。央行在8月初曾降息至0.25%并扩大资产购买计划，以应对退欧给经济造成的冲击。
交易员称，英镑的疲势在上周末加剧，因媒体报导称英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)准备放弃欧盟市场准入权，以便在退欧谈判中获得有关移民的限制。
“政府内部要求强势退欧的力量日渐增强，他们要求把移民问题放在欧盟市场准入之前，”摩根士丹利汇市策略主管Hans Redeker表示。
“事情似乎变得越来越一团糟，鉴于英国政府尚未就其退欧策略做出明确定位，不确定性将仍然很高。对于英镑而言，关键是中期投资前景，而目前看前景是负面的。”
莱斯银行周一公布的一项调查显示，英国企业在该国公投脱欧后的一个月下调投资计划，进一步显示脱欧可能对经济造成长期影响。 。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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