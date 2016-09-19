欧洲汇市：英镑回到1.30美元之上，上周录得10周来的最差周度表现

路透伦敦9月19日 - 英镑兑美元周一温和反弹，因在上周五英镑自一个月来首度跌穿1.30美元后，交易员买回英镑。英镑上周录得10周来的最差周度表现。

英镑兑美元 上周下跌逾2%，此前英国央行为年底前进一步下调利率开启了大门，投资者担心英国脱欧谈判可能给经济带来负面影响。

但上周五触及1.2999美元后，周一英镑攀升了0.4%，报1.3055美元。

分析师称，英镑看似仍较弱，这一反弹是触及重要心理价格1.30美元驱动的，而不是由于消息带动的。

“我想是受价位影响的，英镑跌穿1.30美元，这是一个很大的关口，不可避免地会促使人们锁定利润，使英镑回升，我认为就这么简单，”纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor称。

英镑兑欧元 上周末也触及四周低位0.8582英镑，今日反弹0.2%，报0.8563英镑。

英国央行上周四会议维持利率在纪录低位不变，但暗示年底前可能再次降息。央行在8月初曾降息至0.25%并扩大资产购买计划，以应对退欧给经济造成的冲击。

交易员称，英镑的疲势在上周末加剧，因媒体报导称英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)准备放弃欧盟市场准入权，以便在退欧谈判中获得有关移民的限制。

“政府内部要求强势退欧的力量日渐增强，他们要求把移民问题放在欧盟市场准入之前，”摩根士丹利汇市策略主管Hans Redeker表示。

“事情似乎变得越来越一团糟，鉴于英国政府尚未就其退欧策略做出明确定位，不确定性将仍然很高。对于英镑而言，关键是中期投资前景，而目前看前景是负面的。”

莱斯银行周一公布的一项调查显示，英国企业在该国公投脱欧后的一个月下调投资计划，进一步显示脱欧可能对经济造成长期影响。 。(完)

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