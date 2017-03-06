欧洲汇市：英镑兑欧元跌至七周低点，受英退欧谈判不确定性拖累

路透伦敦3月6日 - 英镑兑欧元周一跌至七周低点，围绕英国何时启动正式退欧程序的不确定性拖累英镑，此外英国经济数据低迷也重压英镑。

英国上议院周二将对政府退欧议案的修正案进行投票，上院将迫使政府在退欧条款问题上给予议会更大的话语权。

周二的投票还将要求，如果退欧谈判失败，任何在未达成协议的情况下退欧的决定都需要经议会上下两院批准。

根据上周英国上议院的一项投票结果，只有承诺保护欧盟公民的权利，首相特雷莎梅才能启动退欧谈判。这是她的退欧计划遭受的第一次打击。由于进行了上述修正，无论周二的投票结果如何，议案都将退回到议会下院进行重新投票，使得退欧程序在3月13日前都无法启动。

“市场希望看到尽早触发里斯本条约第50条款，因为届时不确定因素都将明朗化...” ING外汇策略师Viraj Patel说。

英镑兑欧元欧洲汇市早盘跌至1月19日以来最低位0.8669英镑。

1735 GMT时，英镑回升到0.8654英镑，不过日内仍下跌0.1%。

欧元周一下跌，因前法国总理朱佩称不准备参加法国总统竞选，投资者担心这可能使得反欧盟领导人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)胜选几率上升。