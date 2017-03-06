欧洲汇市：英镑兑欧元跌至七周低点，受英退欧谈判不确定性拖累

《国际主要央行公开市场操作一览》--5月25日
路透上海5月25日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透伦敦3月6日 - 英镑兑欧元周一跌至七周低点，围绕英国何时启动正式退欧程序的不确定性拖累英镑，此外英国经济数据低迷也重压英镑。
英国上议院周二将对政府退欧议案的修正案进行投票，上院将迫使政府在退欧条款问题上给予议会更大的话语权。
周二的投票还将要求，如果退欧谈判失败，任何在未达成协议的情况下退欧的决定都需要经议会上下两院批准。
根据上周英国上议院的一项投票结果，只有承诺保护欧盟公民的权利，首相特雷莎梅才能启动退欧谈判。这是她的退欧计划遭受的第一次打击。由于进行了上述修正，无论周二的投票结果如何，议案都将退回到议会下院进行重新投票，使得退欧程序在3月13日前都无法启动。
“市场希望看到尽早触发里斯本条约第50条款，因为届时不确定因素都将明朗化...” ING外汇策略师Viraj Patel说。
英镑兑欧元欧洲汇市早盘跌至1月19日以来最低位0.8669英镑。
1735 GMT时，英镑回升到0.8654英镑，不过日内仍下跌0.1%。
欧元周一下跌，因前法国总理朱佩称不准备参加法国总统竞选，投资者担心这可能使得反欧盟领导人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)胜选几率上升。
英镑兑美元跌0.6%，报1.2230美元，接近七周低点。美元坚挺背后的原因是，市场愈发认为美联储将在3月加息。路透数据显示，投资人现预计美联储在3月加息的可能性达到87%。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透上海5月25日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。