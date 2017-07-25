欧洲汇市：英镑在1.30美元上方的接近一周高位持稳

路透伦敦7月25日 - 英镑周二在1.30美元上方、逼近一周高位的水准持稳，受政治稳定性增强的预期，以及乐观的企业调查支撑。

数据显示，过去三个月英国工厂活动增幅为1990年代中期以来最快，表明制造业可能在2017年经济放缓之际给经济提供支撑。

数据发布后，英镑兑美元触及1.3084美元高位，之后涨幅回落，1630 GMT，英镑全日小幅攀升，报1.3033美元，比上周触及的9月以来最高1.3126美元低不到0.01美元。

周一，英镑兑欧元在上周录得九个月来最差周线表现后回升，投资人对欧元涨势了结获利，且多位部长级官员炒热扶助英国顺利脱欧的过渡协议话题。

英国国际贸易大臣福克斯周日称，他支持这样的协议，但过渡期须在2022年下次大选前结束。

“我们更加乐观，近期内阁对于签署长期过渡协议的目标态度更加统一，我们认为对英镑有利，”MUFG外汇策略师Lee Hardman称，“但市场现阶段还没有完全准备好接受这一观点。”

“脱欧进展仍是驱动英镑走势的最重要因素。”

但国际货币基金组织(IMF)调降英国今年经济成长预估，凸显出未来几年英国经济可能步履维艰的风险，因房价升势停滞，且企业将业务转至欧洲大陆。

“总体而言，英镑兑美元在1.3000美元上方难以维持涨势，因受到最近英国通胀数据疲弱和对前景的持续担忧打压，”LMAX Exchange分析师Joel Kruger说道。

交易员将关注明日出炉的英国国内生产总值数据，经济学家预计年增长率为1.7%。(完) (编译 刘静；审校 母红)