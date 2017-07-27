欧洲汇市：英镑兑美元在触及10月高位后回落，因投资者锁定获利

路透伦敦7月27日 - 英镑兑美元周四由升转跌，部分投资者在英镑触及10个月高位后锁定获利。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三保持政策不变，并暗示升息步伐可能比预期缓慢。

零售销售数据给英镑提供了一定的支撑，使英镑跌势受限，陷于近期的宽阔交易区间内。

英国工业联盟(CBI)周四公布，7月零售销售差值从6月的正12升至正22，创4月以来最高。路透调查预估为正10。

“数据亮丽给英镑注入了一针急需的强心剂，”CMC Markets的汇市策略师David Madden说。

英镑因美元普跌而受益，一度攀升至9月中以来最高1.3157美元。1600 GMT，回落至1.3065美元，日内跌0.4%。

美联储周三指出，整体通胀和核心通胀均下滑，引发市场重视。交易商认为这反映出决策者对消费者物价上涨放缓可能并非暂时之事的担忧，因此，升息速度可能会慢于预期。

英镑兑欧元的走势则大不相同。随着美元走软和对于欧洲央行将收紧货币政策的预期推动欧元上涨，英镑兑欧元在最近几周已跌至八个月低位。

英镑兑欧元周四小涨，至0.8923英镑，但距离八个月低点仍不到0.01英镑。

“欧元兑英镑仍有可能回升至0.93英镑的去年高位；不过，如果跌穿0.89英镑，可能为短期内跌至0.8870/80英镑的支撑位铺路，”CMC Markets的策略师Michael Hewson说。

周三发布的数据显示，在年初几近停滞不前后，英国经济第二季增速仅微幅上升，向英国在未来数月内升息的预期泼下冷水。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)