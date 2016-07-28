重发-欧洲汇市：英镑兑欧元跌至两周低位，市场关注重点转向英国央行

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
(重发以删去内文多余段落)
路透伦敦7月28日 - 英镑兑欧元周四跌至两周低位，因莱斯银行集团裁撤3,000个工作岗位，为英国经济前景恶化的最新迹象，投资者押注英国央行下周将下调利率。
英镑在6月23日公投退欧过后数小时内暴跌14%之后，其表现远较许多主要银行预估强劲，而衍生品市场目前显示的英镑未来币值 要更加平衡。
然而市场人气仍消沉。
“在可预见的未来，普遍的悲观情绪将笼罩英国和英镑，”Indosuez Wealth Management全球外汇和贵金属部门负责人Davis Hall称。
“莱斯银行只是许多负面消息中的第一个，会有越来越多的公司转走，所以如果英镑回到1.33、1.34美元水平，我会在期权市场作空英镑。”
伦敦盘尾，英镑兑欧元 跌0.9%，至0.8441英镑。英镑兑美元 下滑超过0.5%，至1.3130美元。
几乎所有路透访查的分析师都认为，英国央行将把目前处于历史低点0.5%的指标利率调降25个基点。
但自从英国公投脱欧以来，外界普遍预计央行会降息，意味着英国央行放宽政策的力度大于市场预期，英镑才会进一步受创。
在这方面，前英国央行货币政策委员会(MPC)委员布兰费罗是最新发声的，他周四在英国卫报上撰文暗示，英央行可能将利率下调至负值区域。英国银行业已告知储户，他们可能会对储蓄现金开始收费。
但银行间货币市场还没有消化将官方利率下调至负值区域的预期，央行之前曾发出警告，考虑到英国银行业的结构，负利率可能会带来负面影响。
法国巴黎银行在晨间报告中称，“我们的分析师认为，英国央行下周将降息25个基点，并宣布购买500亿英镑资产。”(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
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