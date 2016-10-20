欧洲汇市：英镑下跌，因图斯克称欧盟峰会上不磋商英国脱欧

路透伦敦10月20日 - 英镑兑美元周四下滑，此前欧洲理事会主席称，欧盟领导人不会在英国首相特雷莎梅首次参加的布鲁塞尔峰会上磋商英国退欧事宜。

图斯克称，他预计特雷莎梅会在稍晚向其他27国领导人进行简要陈述，但他排除了在特雷莎梅正式启动脱欧程序前磋商的可能性。他反驳了英国新首相会遭遇不友好对待的说法，称会谈将在亲切友好的气氛中进行。

图斯克的评论发表后，英镑 触及两日低位1.2213，下跌0.6%。1425GMT，英镑回升至1.2240，全日下跌0.4%。

“图斯克发表的‘不进行预先磋商’的评论推低英镑，”瑞穗银行外汇销售对冲基金负责人Neil Jones称，“他说在按钮按下前没有准备好进行磋商，这对英镑不利。”

图斯克发表评论之际，欧洲央行总裁德拉吉正在召开记者发布会，德拉吉在发布会上称，决策者既没有讨论延长公债购买计划，也没有讨论结束这一计划。

最近数周市场猜测，欧洲央行可能开始逐步缩小公债购买计划规模直至结束。德拉吉的讲话将欧元兑美元 推至四个月低位，因投资者押注货币政策将维持在超宽松的水平。

欧元下跌，令英镑兑欧元 持平在0.8930英镑。

稍早发布的数据显示，英国零售销售在截至9月的三个月录得了2014年底以来最大单季增幅，自从6月公投退欧以来，消费者信心一直持坚。 该数据对英镑影响不大。

最近几周经济数据对英镑的影响不及政治面因素。

对投资者而言，更重要的是任何英国可能不会采取他们担心的“硬脱欧”的迹象。这种担忧拖累英镑贸易加权指数上周暴跌至纪录低位。

“鉴于过去几周我们所见，最大的推动因素恐怕是政治而非基本面，”UBS财富管理的汇率分析师Geoffrey Yu称。

“从与客户的交谈中获知，目前短期数据对英镑的推动减弱--人们开始转而关注通胀轨迹，及其将对英国央行的政策前景造成怎样的影响。”(完)

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