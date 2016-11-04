欧洲汇市：英镑有望录得2009年以来最大单周涨幅，因“硬脱欧”疑虑缓解

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦11月4日 - 英镑兑美元周五上涨近1美分，有望录得2009年10月以来的最佳周度表现，因对英国可能走上“硬退欧”道路并失去单一市场准入的疑虑得到缓解。
处于困境的英镑兑美元 本周上涨近3%，周四英国高等法院裁决，政府启动脱欧程序需要得到议会的批准，英镑应声跳涨。
投资者希望英国目前或许能够避免对经济带来破坏的“硬退欧”，他们认为议员们将会有底气并推动英国保持对欧洲的单一市场准入。
因担心美国共和党总统候选人特朗普在下周的大选中可能获胜，美元走势艰难，英镑兑美元触及1.2558美元的四周高位，全日上涨0.8%。
“现在我们看到有些释然性上涨，单边‘硬脱欧’的最糟糕境况被延后，现在市场开始关注其它一些因素，如美国总统大选，”CMC分析师Michael Hewson称。
英镑周四上涨，受助于英国央行上调经济增长预估及通胀预估。
英国高等法院周四裁定，政府需要得到议会的批准，才能启动退出欧盟的进程。
尽管本周反弹，但英镑兑美元仍比6月公投前的水平低16%，至今仍未能触及1.26美元大关，技术分析师称，突破此关口意味着英镑将持续上升。
英镑兑欧元 周五上涨0.5%，至0.8867，本周上涨1.5%，比6月公投前的水平低14%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>