欧洲汇市：英镑有望录得2009年以来最大单周涨幅，因“硬脱欧”疑虑缓解

路透伦敦11月4日 - 英镑兑美元周五上涨近1美分，有望录得2009年10月以来的最佳周度表现，因对英国可能走上“硬退欧”道路并失去单一市场准入的疑虑得到缓解。

处于困境的英镑兑美元 本周上涨近3%，周四英国高等法院裁决，政府启动脱欧程序需要得到议会的批准，英镑应声跳涨。

投资者希望英国目前或许能够避免对经济带来破坏的“硬退欧”，他们认为议员们将会有底气并推动英国保持对欧洲的单一市场准入。

因担心美国共和党总统候选人特朗普在下周的大选中可能获胜，美元走势艰难，英镑兑美元触及1.2558美元的四周高位，全日上涨0.8%。

“现在我们看到有些释然性上涨，单边‘硬脱欧’的最糟糕境况被延后，现在市场开始关注其它一些因素，如美国总统大选，”CMC分析师Michael Hewson称。

英镑周四上涨，受助于英国央行上调经济增长预估及通胀预估。

英国高等法院周四裁定，政府需要得到议会的批准，才能启动退出欧盟的进程。

尽管本周反弹，但英镑兑美元仍比6月公投前的水平低16%，至今仍未能触及1.26美元大关，技术分析师称，突破此关口意味着英镑将持续上升。

英镑兑欧元 周五上涨0.5%，至0.8867，本周上涨1.5%，比6月公投前的水平低14%。(完)

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