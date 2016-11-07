欧洲汇市：英镑兑美元跌约1%，因对希拉里将当选美国总统的信心增强

路透伦敦11月7日 - 英镑兑美元周一跌约1%，市场对希拉里将赢得周二美国总统大选的信心不断增强，带动美元全线走强。英镑上周则创下七年表现最好的一周。

周日美国联邦调查局(FBI)没有改变7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。

消息带动美元兑多数主要货币上涨，英镑也不例外。因对英国可能走上“硬退欧”道路并失去单一市场准入的疑虑得到缓解，带动英镑上周大涨近3%。周一英镑兑美元 跌1%，报约1.24美元。

荷兰合作银行资深策略师Jane Foley称，“这是这一走势的两面，既有美元政治，又有英镑政治。”

“如果大家仍认为英国将‘软’退欧，那么英镑应能找到支撑，但美国大选结果显然是当前的主导因素。”

尽管上周英镑反弹，但兑美元仍较退欧公投前水准低了17%。