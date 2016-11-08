欧洲汇市：英镑兑美元持稳，投资人聚焦美国大选结果

路透伦敦11月8日 - 英镑周二兑美元持稳在1.24美元附近，市场屏息以待美国大选结果，民主党候选人希拉里和共和党候选人特朗普谁能获选将见分晓。

美国总统大选最后时刻的紧张情绪盖过了有关英国最高法院可能在明年年初对议会在英国退欧程序上的角色作出裁决的消息。上周英国高等法院宣布需要议会批准才能开始退欧的正式程序。

英国国家统计局周二公布，9月制造业产出较前月上升0.6%(路透调查预估为上升0.4%)，制造业产出较上年同期上升0.2%(路透调查预估为下降0.1%)。但数据对英镑无甚影响。

英镑 周一下挫1%，当时美国联邦调查局决定不就希拉里使用私人邮件服务业一事对其进行刑事指控，带动美元飙升。周二英镑持平。

上周英镑上涨近3%，创下七年来最佳周度涨幅，因高等法院有关英国退欧程序的裁决、英国央行总裁卡尼宣布将留任至2019年以及央行因应优于预期的数据而没有进一步降息。

“投资人可能继续轧空英镑，这同美国情势无关，但短期英镑兑美元的走势要看未来24小时。”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

“近来数据一直都相当不错，所以我认为欧元/英镑肯定有一些回落的空间。”

欧元兑英镑 升0.1%，报0.8916英镑。

虽然美国大选民调显示希拉里支持率领先，但投资者对6月英国退欧公投的前车之鉴心有余悸，公投结果同民调结果相左。

“问题是市场在不远的过去曾经是那样的信心满满，把自己暴露在英国退欧的风险之下，而公投退欧导致6月24日的最初几小时市场大幅震荡，”Oanda资深市场分析师raig Erlam在报告中指出。

“我不认为本次大选之前市场也是那么信心十足，但看起来我们现在非常易受特朗普胜选的影响...”

根据过去几日路透对分析师的调查，英镑自英国6月公投退欧以来累计下跌近20%，降至对英国经济理想的汇率水平。 (完)

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