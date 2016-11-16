欧洲汇市：脱欧忧虑拖累英镑，未能从英国就业市场数据得到提振

路透伦敦11月16日 - 英镑兑上涨的美元周三下跌，基本未受英国失业率降至11年来最低水平的就业市场数据影响，因投资者聚焦与脱欧有关的风险。

最新的数据显示，英国退欧公投后7-9月的失业率降至11年低点的4.8%，但有迹象显示就业市场可能即将迎来放缓。

1550 GMT，英镑兑美元 下跌0.2%，报1.2435美元，但兑欧元 升0.33%，报0.85825英镑。

“英镑对数据的反应相对有限，但我们认为这些数据对英国经济来说是令人鼓舞的，因数据确认劳动力市场继续收紧，”IronFX分析师Charalambos Pissouros称。

“我们对近期英镑走势持一些乐观态度，认为一段时间内英镑能得到支撑，但考虑到美元升势不可阻挡，我们对英镑兑美元是否能得到支撑保持谨慎。”

政治成为最近几个月来汇市的主导因素，英国退欧仍笼罩着不确定阴云，英镑对退欧进程较对经济数据更为敏感。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，投机客连续第五周减少英镑空头押注，此前英镑空头头寸触及纪录高位。

英镑兑欧元 周二最多下挫1.3%，据一份泄露给媒体的德勤(众信, Deloitte Touche)备忘录显示，英国并没有退出欧盟(EU)的总体策略，而且首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)内阁存在分歧，可能导致英国要迟六个月才能确定清晰的退欧谈判立场。

给英镑增添压力的还有通胀数据低于预期，该数据显示消费者物价指数同比上升0.9%，不到2%的英国央行目标的一半。(完)

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