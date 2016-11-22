欧洲汇市：英镑下跌，流动性欠缺导致波幅较大

路透伦敦11月22日 - 英镑周二回落至1.24美元附近，流动性不足帮助英镑回吐了前日1%升幅的约一半。由于市场认为英国退出欧盟的过程将比先前预期来得缓慢且温和，上日激励英镑走高。

英镑兑美元 周一跳升至1.25美元上方，因英国首相特雷莎梅承诺将处理企业的疑虑，暗示将有某种形式的过渡协议。

英镑周二盘初续升，在亚洲交易时段触及一周高位的1.2514美元，之后稳步下滑，1535 GMT，全日下跌0.7%，报1.2404美元。

分析师称，英镑当前的波动是流动性不足以及作空英镑头寸造成的，不是因为基本面驱动的。

“持仓将意味着会有零星的波动价格走势，跟正常情况比，英镑/美元的流动性很少，”汇丰货币策略师Dominic Bunning称。

“金融投资者...在市场上不太积极，因为政治风险不愿涉及英镑，他们仅仅认为不值得。”

特雷莎梅周一的讲话是目前为止以来最强烈的信号，显示她可能接受某种协议，使英国有时间与欧盟可能在2019年完成正式脱离谈判时，达成新的贸易关系。

“如果政府坚持两年的最后期限，而这一期限之内可能不会达成什么协议，那么这就可能会导致真的硬退欧，因此这种过渡性的安排就很有利，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

“而如果最终协议如某些人所说用了五年，甚至七年时间，就像加拿大-欧盟贸易协定，那么过渡性的安排将是市场要关注的重点。在金融市场上，五至七年超过了多数人的预见范围。”

英镑兑欧元 小跌0.2%至0.8531英镑，周一曾来到0.85下方交投，此为英镑兑欧元的两个月最高位。

英国10月预算赤字远小于预期，英镑对该数据反应不大。(完)

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