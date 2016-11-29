欧洲汇市：英镑小升，投资者削减对于英镑的空头押注

路透伦敦11月29日 - 英镑兑美元和欧元周二反弹，仍处在过去两周的交投区间1.23-1.26美元之内，因围绕英国将如何脱欧的新忧虑没有出现。

英镑受到英国信贷数据的小幅提振。周二发布的报告显示，英国10月消费者信贷年增率创下11年最快，抵押贷款批准件数也高于预期，这支持了对6月退欧后消费者需求强韧的看法。

英镑兑全线走软的欧元 上涨最多1%，重返0.85英镑下方，之前刚刚创下2015年初以来的最大周线涨幅。

英镑兑欧元相较于退欧公投前仍低10%。不过自11月初以来累计上涨了5%，因围绕周日意大利修宪公投以及明年德法两国大选的不确定性拖累欧元下跌。

“还存在对意大利修宪公投的担忧，我认为未来几天这仍会主导欧洲市场--这可能是英镑兑欧元走强的原因，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan说。

英镑兑美元 上涨0.7%至1.2499美元，在下午交易中升穿1.25美元关口。

自6月退欧公投以来，英国将以何种方式退欧主导了英镑的走势。近几周这方面几乎没有新的进展，分析师表示英镑目前的走势不稳。

一份英国保守党官员手持文件被记者拍摄下后显示，英国退欧谈判策略将是“鱼与熊掌兼得”。英国政府周二否认这完全反映退欧谈判计划。

商品期货交易委员会周一发布的数据显示，投机客手中的英镑空头押注连续第二周下降，已降至9月以来的最低水平。

“英镑空头头寸上周继续减少，主要因缺少新的卖出刺激，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)货币策略师在研究公告中称。

“考虑到英国央行的货币政策将保持稳定的预期，以及短期内政治不确定性不太可能增加，更多的轧平头寸风险可能保持不变。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价