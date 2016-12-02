欧洲汇市：英镑兑欧元料创下九个月最大周线涨幅，因“硬退欧”忧虑缓解

路透伦敦12月2日 - 普遍走强的英镑兑欧元周五上涨，本周录得连续第五周周线上涨，且创下九个月来的最大周度涨幅，因投资者对英国“硬性退欧”的忧虑缓解；硬性退欧将使英国失去进入欧盟单一市场的通道。

周四英镑兑欧元 涨至三个月高位，兑美元 升至两个月高位，此前英国脱欧事务大臣戴维斯称考虑向欧盟支付费用，以保持准入欧盟市场。周五英镑仍维持在接近上述水准。

周五一位亲欧盟的英国自由民主党候选人在议会中赢得此前由保守党把持的一个席位，投资者的不安情绪在盘初得到进一步缓解；市场认为此次投票是反对硬性退欧的一次投票。

“补选有其特质，所以不要过度解读补选结果是很重要的，”瑞银财富管理外汇策略师Geoffrey Yu称，“但这个结果，加之本周听到的一些言论，可能多少有助转变不利人气。”

“现在市场正在消化对硬脱欧的更大抵制。”

1640GMT时，英镑兑美元涨0.7%至约1.26美元，本周涨逾1.5%。

今日英镑兑欧元续升0.6%至0.84185英镑，11月则创下八年以来最高月度涨幅。自10月中以来，英镑兑欧元已经急升近9%，因欧元受到一系列政治风险事件打击，如周日将进行的意大利修宪公投。

“我们预计英镑兑美元在2017年将下挫，但兑欧元将上涨，因为欧元区的政治不确定性将令欧元全线承压，”荷兰银行策略师在研究公告中称。

周五公布的调查显示，英国建筑业11月增速意外升至八个月高位，但成本上升速度创2011年以来最高，主要受6月退欧公投后英镑大贬影响。 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价