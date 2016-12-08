欧洲汇市：英镑兑欧元跳升1%，此前欧洲央行延长购债计划

路透伦敦12月8日 - 英镑兑普遍下跌的欧元周四跳升1%，此前欧洲央行将公债购买计划期限延至比预期更靠后的时间，但减少了每月购债规模。

欧洲央行称，将公债购买计划期限延长至明年12月，比大部分投资者预期的延长六个月还要多三个月，但从4月起，将月度购债规模从当前的800亿欧元减少至600亿欧元，这意味着，整体上仍有比预期更多的资金注入到经济中。

欧元最初全线急升，兑英镑 触及一周高位的0.8572英镑，因市场对购债规模减少做出了反应，但很快走势遭逆转，全日最多下跌1%，至0.8429，之后扳回了一点失地。

“量化宽松时间期限上的延长意味着，即使假设一个最好的情况，即在2018年相对突然地缩减该计划，也最早要到2018年年中才会停止欧洲的量化宽松，”MUFG策略师Derek Halpenny称。

英镑兑走强的美元 下跌0.5%，报1.2566美元。但英镑贸易加权指数上涨0.5%，此前录得两个月来的最糟单日表现，受到工业数据疲弱，议会投票通过了英国首相特雷莎梅的脱欧时间表的重压。

英国议员周三投票支持特雷莎梅3月底前正式启动脱欧磋商。

议会投票支持特雷莎梅的时间表，令那些希望脱欧能够拖延下去的投资者感到失望。

“英镑昨日遭到重击，因3月底前就脱欧进行投票的预期得以明确，”RBC Capital Markets外汇策略师Adam Cole称。