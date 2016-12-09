欧洲汇市：英镑势将录得四周来的首个周线跌幅

路透伦敦12月9日 - 英镑兑美元周五下跌，势将录得四周来的首个周线跌幅，因投资者拖延脱欧进程的希望落空，此前英国议会批准了首相特雷莎梅的脱欧时间表。

伦敦上午，英镑一度受到提振，因之前公布的数据显示，英国10月贸易逆差收窄幅度高于预期。

但至1630GMT，英镑兑美元 下跌0.1%报1.2577美元。本周英镑兑美元下挫1.2%，也受到弱于预期的工业产出数据拖累。

法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师Clara Leonard称，议会支持特雷莎梅的时间表短期内对英镑不利，但长期来看不会拖累英镑。

上月高等法院裁决，政府正式启动脱欧谈判需要议会批准，政府本周对这一裁决向最高法院提出上诉，这对英镑有利，她称。

英镑兑欧元 上涨0.7%，报0.8380英镑，欧元今日普遍下跌，此前欧洲央行延长量化宽松计划。