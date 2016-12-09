欧洲汇市：英镑势将录得四周来的首个周线跌幅

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦12月9日 - 英镑兑美元周五下跌，势将录得四周来的首个周线跌幅，因投资者拖延脱欧进程的希望落空，此前英国议会批准了首相特雷莎梅的脱欧时间表。
伦敦上午，英镑一度受到提振，因之前公布的数据显示，英国10月贸易逆差收窄幅度高于预期。
但至1630GMT，英镑兑美元 下跌0.1%报1.2577美元。本周英镑兑美元下挫1.2%，也受到弱于预期的工业产出数据拖累。
法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师Clara Leonard称，议会支持特雷莎梅的时间表短期内对英镑不利，但长期来看不会拖累英镑。
上月高等法院裁决，政府正式启动脱欧谈判需要议会批准，政府本周对这一裁决向最高法院提出上诉，这对英镑有利，她称。
英镑兑欧元 上涨0.7%，报0.8380英镑，欧元今日普遍下跌，此前欧洲央行延长量化宽松计划。
自英国公投决定脱欧以来，英镑兑美元下跌约15%，兑欧元下跌约10%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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