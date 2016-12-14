欧洲汇市：英镑升至1.27美元之上，市场聚焦美联储会议

路透伦敦12月14日 - 英镑周三走强，英国脱欧事务大臣戴维斯的讲话提升了对英国退欧后将保持欧盟单一市场准入的预期。投资人聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚将公布的货币政策决定。

英镑兑美元 午后高见1.2721美元，当时戴维斯向议会委员会发表讲话。1700GMT，英镑兑美元回落至约1.2716美元，日内仍升约0.5%。

戴维斯周三表示，在脱欧磋商中，政府将尽一切努力确保企业获得欧盟单一市场的最大限度准入，同时将脱欧给企业造成的影响降到最低限度。他称，不排除签署“过渡性协议”的可能性，以帮助企业避免在两年磋商期结束后面临突然被欧盟市场拒之门外的“断崖”局面。

英镑基本未受周三稍早英国公布的数据影响。英国国家统计局公布的数据显示，英国退欧公投过后就业市场出现放缓，10月止的三个月内就业人口减少6,000人，为去年第二季以来首见下滑。

“我认为（今天的数据）是又一个认为英国经济将在2017年逐渐失去动能的理由，所以我偏向于做空英镑/美元，”法国兴业银行的宏观策略师Kit Juckes说。“对于基本薪资出现增长，我不会觉得特别兴奋。”

美联储几乎肯定会在周三会议上升息，美联储将在1900GMT发布货币政策决定。(完)

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