欧洲汇市：英镑兑美元连续第二周周线下跌

路透伦敦12月16日 - 英镑兑美元周五接近三周低点，将连续第二周录得周线跌幅，因对于美国加息步伐或快于预期的观点带动美元急升。

美元兑一篮子主要货币本周飙升至14年高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能在明年再升息三次，9月会议上预期为升息两次。

本已受脱欧忧虑拖累走疲的英镑跟随其它货币一道下跌，兑美元 周四触及11月23日以来最低1.2378，当日收跌逾1%，为两个月来最差单日表现。周五英镑兑美元升至1.2439，交投清淡。

“目前许多走势是与年底流动性稀薄，以及大家都想在年底前出脱头寸有关，并不是受基本面因素驱动，”法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师Clara Leonard称。

英镑过去六周一直在走强，11月录得八年来最大单月涨幅，自9月初以来首次上探1.30美元，因市场对英国将失去进去欧洲单一市场途径的担忧减退。

不过对于将在明年上半年开始的正式退欧谈判的担忧继续对英镑施加压力。

“从长期来看英镑仍然被大幅低估，所以显然在这一汇价水平已经消化了许多风险和不确定性，”MUFG外汇策略师Lee Hardman说。他预计英镑未来数月跌至1.2美元附近低位后将企稳。

英镑兑欧元 持平于0.8380英镑。

受到6月英国退欧公投的影响，英镑大幅下跌逾16%，但后来收回了近一半的跌幅。英镑贸易加权指数目前比退欧公投前的水平低9%左右。

英国央行周四表示，这可能会缓解预计在明年出现的通胀飙升局面。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价