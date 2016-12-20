欧洲汇市：英镑触及一个月低位，因苏格兰揭开脱欧选项面纱

路透伦敦12月20日 - 英镑兑普遍走高的美元周二跌至一个月低点，因苏格兰首席部长称她愿意推动苏格兰从英国独立出来，以确保在英国脱欧后苏格兰保留欧洲单一市场准入资格。

苏格兰首席部长斯特金(苏格兰民族党党魁)称，她倾向于脱欧后英国整体留在单一市场，仍可与28个国家在无关税的情况下进行商品和服务贸易。

第二个选项是与英国区别对待，苏格兰保留在单一市场；第三个选项是苏格兰从英国独立出来。

“英镑因为这些问题承压，苏格兰有全民公投的可能，因斯特金就脱欧的几种可能状况进行了划分，她在谈论单一市场准入，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。

英镑兑美元 触及一个月低位的1.2313美元，至1555 GMT，报约1.2350，全日下跌0.3%。英镑周一曾下跌0.9%，因市场担心退欧或对英国企业构成冲击。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二告诉一议会委员会称，她不认为苏格兰政府有再次举行全民公投的必要。如果独立，苏格兰将不再是欧盟成员。

特雷莎梅称，一旦达成脱欧协议，需解决企业适应与欧盟新关系的需要。

美元周二攀升至14年高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦就劳动力市场发表评论，支撑了明年加息步伐快于预期的观点。

1545 GMT，英镑兑欧元下跌0.4%，报0.8419英镑。(完)

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