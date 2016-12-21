欧洲汇市：英镑兑美元接近一个月低位，归咎英退欧不确定性

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦12月21日 - 英镑兑美元周三在一个月低位附近交易，因仍受累于围绕英国退欧谈判的不确定性，圣诞假日前市场交投清淡。
数据显示，英国11月公共部门净借款略高于预期 ，但仍势将达到降低后的减赤新目标。该数据对英镑影响不大。
1625 GMT，英镑兑美元 持平于1.2365美元，接近周二触及的一个月低位1.2313。
过去六个月英镑对经济数据的敏感程度不如往常，更多是由围绕英国退出欧盟的担忧情绪推动。如有任何关于硬退欧的迹象，则将打击英镑，反之则提供激励。
英国首相特雷莎梅称，她将在3月底前正式启动脱欧程序，即《里斯本条约》第50条款。
“随着明年第一季脱欧谈判正式启动，围绕脱欧的风险可能会再现，令市场再次关注英国大规模经常账赤字，以及需进行的必要调整，我们认为可能会导致英镑进一步下跌，”瑞银策略师在研究报告中称。
美联储一年来首次升息后，还暗示2017年可能最多将升息三次，而9月时暗示明年将仅升息两次。这带动美元大涨，自那以来英镑兑美元跌近3%。
英镑兑欧元尽管本周下跌，周三下滑0.5%至0.8444英镑，但仍接近本月初触及的五个月高位0.8305。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
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