欧洲汇市：英镑兑美元接近一个月低位，归咎英退欧不确定性

路透伦敦12月21日 - 英镑兑美元周三在一个月低位附近交易，因仍受累于围绕英国退欧谈判的不确定性，圣诞假日前市场交投清淡。

数据显示，英国11月公共部门净借款略高于预期 ，但仍势将达到降低后的减赤新目标。该数据对英镑影响不大。

1625 GMT，英镑兑美元 持平于1.2365美元，接近周二触及的一个月低位1.2313。

过去六个月英镑对经济数据的敏感程度不如往常，更多是由围绕英国退出欧盟的担忧情绪推动。如有任何关于硬退欧的迹象，则将打击英镑，反之则提供激励。

英国首相特雷莎梅称，她将在3月底前正式启动脱欧程序，即《里斯本条约》第50条款。

“随着明年第一季脱欧谈判正式启动，围绕脱欧的风险可能会再现，令市场再次关注英国大规模经常账赤字，以及需进行的必要调整，我们认为可能会导致英镑进一步下跌，”瑞银策略师在研究报告中称。

美联储一年来首次升息后，还暗示2017年可能最多将升息三次，而9月时暗示明年将仅升息两次。这带动美元大涨，自那以来英镑兑美元跌近3%。

英镑兑欧元尽管本周下跌，周三下滑0.5%至0.8444英镑，但仍接近本月初触及的五个月高位0.8305。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价