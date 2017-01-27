欧洲汇市：英镑下跌，但周线大幅上升

基金产业：领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透伦敦1月27日 - 英镑周五从五周高位回落，但仍将录得11月中以来的最强周度表现之一，投资者将脱欧忧虑置于一边，聚焦英国经济强劲增长的迹象。
数据显示，1月消费者信心录得去年夏天以来的最大增幅，以前已有一系列指标显示，英国公投脱欧未能动摇家庭支出对经济的驱动。
英镑贸易加权指数 周五微跌0.1%，但本周仍将升近2%，周四触及了五周高位。
英镑兑美元 录得逾一周来的最大单日跌幅，下跌0.5%，报1.2533，但本周将录得连续第二周周度升幅，上涨逾1.3%。
英镑兑欧元 也下跌，但本周上涨近1.5%，将录得11月中以来的最佳周度表现。(完)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。