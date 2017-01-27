欧洲汇市：英镑下跌，但周线大幅上升

路透伦敦1月27日 - 英镑周五从五周高位回落，但仍将录得11月中以来的最强周度表现之一，投资者将脱欧忧虑置于一边，聚焦英国经济强劲增长的迹象。

数据显示，1月消费者信心录得去年夏天以来的最大增幅，以前已有一系列指标显示，英国公投脱欧未能动摇家庭支出对经济的驱动。

英镑贸易加权指数 周五微跌0.1%，但本周仍将升近2%，周四触及了五周高位。

英镑兑美元 录得逾一周来的最大单日跌幅，下跌0.5%，报1.2533，但本周将录得连续第二周周度升幅，上涨逾1.3%。