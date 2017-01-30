欧洲汇市：英镑下挫，录得今年首个三日连跌

路透伦敦1月30日 - 英镑兑美元周一下跌，录得今年来的首个三日连跌，使英镑在英国央行周四召开2017年首个政策会议前处于不利地位。

英国央行将在“超级星期四”发布货币政策决定以及季度通胀报告。

英镑 上周末从五周高位1.2674美元下滑，周一1545 GMT，全日再跌0.2%，报1.2525，因对美国总统特朗普实施“禁穆令”的担忧，使各大市场普遍呈现避险模式。

兑普遍走低的欧元，英镑 上升0.1%，报0.8513英镑，接近四周高位。

法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Oliveri预计，英镑在近期小涨后将走势挣扎，脱欧不确定性仍是主要驱动力，经济数据也可能将趋疲。(完)