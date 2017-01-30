欧洲汇市：英镑下挫，录得今年首个三日连跌

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透伦敦1月30日 - 英镑兑美元周一下跌，录得今年来的首个三日连跌，使英镑在英国央行周四召开2017年首个政策会议前处于不利地位。
英国央行将在“超级星期四”发布货币政策决定以及季度通胀报告。
英镑 上周末从五周高位1.2674美元下滑，周一1545 GMT，全日再跌0.2%，报1.2525，因对美国总统特朗普实施“禁穆令”的担忧，使各大市场普遍呈现避险模式。
兑普遍走低的欧元，英镑 上升0.1%，报0.8513英镑，接近四周高位。
法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Oliveri预计，英镑在近期小涨后将走势挣扎，脱欧不确定性仍是主要驱动力，经济数据也可能将趋疲。(完)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。