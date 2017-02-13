欧洲汇市：英镑兑欧元连升六日，创逾四个月最佳升势

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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路透伦敦2月13日 - 英镑兑欧元周一连涨第六天，录得逾四个月最佳升势，因欧元难以摆脱法国政治忧虑和希腊债务压力带来的影响。
英镑仍受到上周该国好于预期的制造业和贸易数据提振，本周的数据将显示通胀和消费者信心如何。
英镑兑美元小幅回升至1.25美元，但兑欧元攀升0.5%，至0.8480英镑的两周高位，直逼年初触及的0.8450英镑关口。
“我们预期短期内英镑表现相对较好，尤其是兑欧元，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman表示。
“法国、荷兰、德国和意大利都将在今年举行大选，欧洲将迎来多重政治风险。自从去年英国公投退欧和美国总统大选结果出人意料后，市场已经受到教训，在这些政治事件发生前都变得更加紧张。”
投资者还将关注本周英国将公布的通胀和零售销售数据，近几周英国的一些数据显示的迹象有好有坏。
“我们预期英国CPI将上升，而零售销售疲弱，”City Index的研究主管Kathleen Brooks说道，“整体看，对于英镑的影响将是利空，特别是如果数据显示物价上涨已经开始抑制消费。”（完） (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选