欧洲汇市：英镑兑欧元连升六日，创逾四个月最佳升势

路透伦敦2月13日 - 英镑兑欧元周一连涨第六天，录得逾四个月最佳升势，因欧元难以摆脱法国政治忧虑和希腊债务压力带来的影响。

英镑仍受到上周该国好于预期的制造业和贸易数据提振，本周的数据将显示通胀和消费者信心如何。

英镑兑美元小幅回升至1.25美元，但兑欧元攀升0.5%，至0.8480英镑的两周高位，直逼年初触及的0.8450英镑关口。

“我们预期短期内英镑表现相对较好，尤其是兑欧元，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman表示。

“法国、荷兰、德国和意大利都将在今年举行大选，欧洲将迎来多重政治风险。自从去年英国公投退欧和美国总统大选结果出人意料后，市场已经受到教训，在这些政治事件发生前都变得更加紧张。”

投资者还将关注本周英国将公布的通胀和零售销售数据，近几周英国的一些数据显示的迹象有好有坏。

“我们预期英国CPI将上升，而零售销售疲弱，”City Index的研究主管Kathleen Brooks说道，“整体看，对于英镑的影响将是利空，特别是如果数据显示物价上涨已经开始抑制消费。”（完） (编译 李军; 审校 利棣儿)