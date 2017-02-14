欧洲汇市：英镑从一个月高位回落，因英国通胀数据低于预期

路透伦敦2月14日 - 英镑兑欧元逾四个月来最长升势周二在淡静交投中结束，继过去几周英国公布了一系列低迷的数据后，今日又出炉了不及预期的1月通胀数据。

尽管官方数据仍显示，受全球油价上涨带动，英国1月消费者物价涨幅创2014年6月以来最大，但整体通胀年率为1.8%，不及路透调查预估的1.9%。

外界认为，这不足以促使英国央行提早上调处于纪录低位的利率，打击英镑下跌。周一，英镑兑欧元录得9月初以来首个六日连升。

英镑兑欧元盘中最多跌0.7%至0.8518英镑，后回升至0.8482英镑，因美国升息的迹象打压欧元在外汇市场全线下跌。

英镑兑美元盘中已经下跌0.5%，至1.2458美元，美元回升时，英镑仍守在该水平。这使英镑兑日圆也收复失地，报142.5日圆。

“之前，(要求英国央行升息的)鹰派呼声与日俱增，数据一经公布，英镑又被拖回了现实，”ING外汇策略师Viraj Patel称。