欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻

路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。

英镑兑欧元周一录得1月以来的最大单日跌幅，因欧元全线急升，此前法国受市场欢迎的中间派候选人马克龙在总统大选第一轮投票中胜出。英镑周二续跌。

但欧元周三普跌，因在欧洲央行周四召开政策会议前市场保持谨慎，投资者利用此机会买回英镑。

持仓数据显示，看跌英镑的押注仍接近纪录高位，但上周有所减少，因英国首相特雷莎梅要求6月提前进行大选，市场认为大选可能会增强英国脱欧进程中的政治稳定性。

1530 GMT，英镑兑欧元升0.5%至0.8469英镑，周二触及两周低位0.8530英镑。

英镑兑美元持平于1.2840美元.

除了周五将出炉的GDP数据，投资者还关注围绕英退的最新消息。