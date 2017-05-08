欧洲汇市：英镑未能突破1.30美元，市场关注本周英国央行会议

路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。

自从三周前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)意外要求6月8日提前大选以来，英镑已累计涨逾3%，反映出投资者希望这将给她更大权力来应对英退谈判。

然后回升之势在上周停滞，即便特雷莎梅所领导的保守党在周四的地方议会选举中赢得决定性胜利。

这透露出，无论下个月大选结果为何，外界对于英国经济如何应对退欧及退欧谈判，仍有相当程度的怀疑。

“目前英镑没有明显上涨的理由，因为每次英镑上涨，你必定还是会意识到后市风险仍然极为巨大，”德国商业银行分析师Esther Reichelt称。

1600 GMT，英镑兑美元下挫约0.33%，报1.2939美元，此前在亚洲市场盘初触及1.2990美元高位，为七个月来首见。

英镑兑欧元 上涨0.4%，至0.8445英镑，法国大选结果在海外市场带动的欧元急涨已消退。

英国央行周四将召开会议，讨论货币政策和发布季度通胀报告。