欧洲汇市：英镑兑欧元触及三周高点，聚焦英国央行周四货币政策会议

路透伦敦5月10日 - 英镑兑欧元周三触及三周高点，兑美元则在略低于1.30美元的水准徘徊，投资人担心全球市场波动性大跌的局面，没有进一步作空英镑。

过去一个月，英镑得益于首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)宣布6月提选大选，预计这将给予特蕾莎梅更多时间进行退欧磋商，以及退出欧盟的整体进程。

交易商和分析师还表示，英镑也将从汇率隐含波动率降至长期低点中受益。

一个月英镑/美元隐含波动率周三降至2015年12月来最低的约6.2%。

“午后市场消息面没有重大驱动因素，主要是靠技术面。”法国巴黎银行G10汇市策略师Clara Leonard表示。

“我们仍主要看到英镑兑欧元，而不是兑美元。这是受仓位布局带动。我们认为投资人已经削减了大量空头仓位，可能还将继续这么做。”

本周英国没有什么重大数据出炉，市场焦点在周四的英国央行通胀报告和货币政策会议。

由于英国退欧的不确定性、提前大选和经济数据好坏不一，分析师表示，英国央行总裁卡尼及其同事将可能会说，希望在为近十年来首次加息铺路前看到局势更加明朗。

但在英国央行一名货币政策委员会委员3月投票支持升息后，该行在维持利率于纪录低点的立场是否有任何松动的迹象都会刺激英镑反弹。

英镑兑美元最高上涨0.4%至1.2988，之后回落至1.2934美元，当日持平。

英镑兑欧元涨0.3%触及三周高位0.8383英镑，之后回落至0.8405英镑。

“目前的焦点确实是在英国央行身上，或许这可以对英镑涨势做出解释，”瑞典北欧斯安银行(SEB)外汇策略师Richard Falkenhall称，并指出英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在3月投票支持升息，并且其他委员也有可能效仿。