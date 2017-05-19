欧洲汇市：英镑突破1.30美元关卡，接近八个月高位

路透伦敦5月19日 - 英镑兑普遍疲弱的美元周五升向1.30美元之上的八个月高位，不过部分投资人认为英镑可能已经触顶，预料将很容易受到英国退欧协商的冲击。

周四英国公布强劲零售销售数据之后，英镑冲上1.3048的八个月高点，但之后涨势失去动能，陷入部分交易商口中所谓的小型“闪崩”行情，在不到一分钟内英镑下跌了逾1美分。

周五1600 GMT，英镑兑美元回升，上涨0.6%至1.3017。

但策略师们表示，英镑将难以进一步上涨。受提前举行大选的消息提振，英镑在过去一个月上涨逾3%。

“我仍可能作空英镑，”CIBC World Markets外汇策略师Jeremy Stretch称，“从此价位上行的空间相对有限。”

虽然持仓数据显示，投机客已大大降低了创纪录的英镑空仓，但大型银行本周公布的数据显示，大型投机客和企业仍倾向于逢高卖出英镑。