欧洲汇市：英镑突破1.30美元关卡，接近八个月高位

中国信用债：上海云峰集团称下周二到期的10亿元PPN兑付存在不确定性
路透上海6月20日 - 此前已有多个非公开定向债务融资工具(PPN)违约的上海云峰集团周二公告，所发行的将于下周二(27日)到期的10亿元人民币PPN兑付存在不确定性，因能源行业整体市场低迷，公司流动资金紧张。
路透伦敦5月19日 - 英镑兑普遍疲弱的美元周五升向1.30美元之上的八个月高位，不过部分投资人认为英镑可能已经触顶，预料将很容易受到英国退欧协商的冲击。
周四英国公布强劲零售销售数据之后，英镑冲上1.3048的八个月高点，但之后涨势失去动能，陷入部分交易商口中所谓的小型“闪崩”行情，在不到一分钟内英镑下跌了逾1美分。
周五1600 GMT，英镑兑美元回升，上涨0.6%至1.3017。
但策略师们表示，英镑将难以进一步上涨。受提前举行大选的消息提振，英镑在过去一个月上涨逾3%。
“我仍可能作空英镑，”CIBC World Markets外汇策略师Jeremy Stretch称，“从此价位上行的空间相对有限。”
虽然持仓数据显示，投机客已大大降低了创纪录的英镑空仓，但大型银行本周公布的数据显示，大型投机客和企业仍倾向于逢高卖出英镑。
英镑兑欧元下跌0.2%至0.8595英镑。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透上海6月20日 - 此前已有多个非公开定向债务融资工具(PPN)违约的上海云峰集团周二公告，所发行的将于下周二(27日)到期的10亿元人民币PPN兑付存在不确定性，因能源行业整体市场低迷，公司流动资金紧张。
路透伦敦6月20日 - 债券市场巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)全球固定收益执行长鲍尔斯周二称，明年美国有可能最多升息四次，但未来3-5年出现经济衰退的概率仍然较高。
> 《全球汇市》美元指数触及三周高点，因美联储官员讲话提升加息预期 > 中国汇市：人民币大幅收贬创月内最低，收盘前遭维稳缩减跌幅 > 新兴汇市：亚币表现低迷，因纽约联储总裁评论提振美元 > 澳新汇市：澳元和新西兰元几无变动，因利率前景保持稳定 > 欧洲汇市：英镑兑美元跌至一周低点，此前英国央行总裁称不准备升息 > 《焦点》英国央行总裁卡尼称目前不是升息时机 > 中国金融：人民币跨境支付系统近期将落户上海--央行行长周小川 > 美国经济：通胀率应会随薪资上升反弹--纽约FED总裁杜德利 > 瑞士经济：政府调降2017年经济增长展望，预期通胀保持低迷