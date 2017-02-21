欧洲汇市：英镑兑欧元触及两个月高位，此前有民调显示勒庞支持率上升

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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路透伦敦2月21日 - 英镑兑欧元周二升近1%，至两个月最高，因此前又有一份民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的支持率上升，令欧元承压。
英镑兑欧元最高升至0.8445英镑，全日上涨0.9%，此前Elabe民调显示，中间派的马克龙和保守派的菲永对极右派勒庞的领先优势分别跌至18和12点。
交易商称，继去年美国总统大选和英国公投脱欧后，法国民粹主义意外胜出的可能性越大，英镑会变得越像是避险资产。
“勒庞赢得大选的威胁...引发了不安情绪，”FXTM分析师Lukman Otunuga称。
英镑兑美元全日持平，稍早大幅波动，再次差点跌穿1.24美元。
尽管英镑兑欧元及日圆等货币自1月中旬以来已经升值约4%，但对美元则是持续下滑。
德国商业银行分析师团队表示，英镑兑美元在55日均线及100日均线1.2415/07附近盘整。
“我们维持对英镑偏空看法，但需要一点耐心等待实现，”德国商业银行技术分析师锺丝表示。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。