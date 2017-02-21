欧洲汇市：英镑兑欧元触及两个月高位，此前有民调显示勒庞支持率上升

路透伦敦2月21日 - 英镑兑欧元周二升近1%，至两个月最高，因此前又有一份民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的支持率上升，令欧元承压。

英镑兑欧元最高升至0.8445英镑，全日上涨0.9%，此前Elabe民调显示，中间派的马克龙和保守派的菲永对极右派勒庞的领先优势分别跌至18和12点。

交易商称，继去年美国总统大选和英国公投脱欧后，法国民粹主义意外胜出的可能性越大，英镑会变得越像是避险资产。

“勒庞赢得大选的威胁...引发了不安情绪，”FXTM分析师Lukman Otunuga称。

英镑兑美元全日持平，稍早大幅波动，再次差点跌穿1.24美元。

尽管英镑兑欧元及日圆等货币自1月中旬以来已经升值约4%，但对美元则是持续下滑。

德国商业银行分析师团队表示，英镑兑美元在55日均线及100日均线1.2415/07附近盘整。