欧洲汇市：英镑兑美元触及三周低位，因英国第三季经济成长放缓

路透伦敦11月27日 - 英镑兑美元周五跌至三周低位，此前公布的数据证实了英国第三季经济增长放缓，这增强了英国央行不会很快升息的预期。

尽管本周英国预算责任办公室(OBR)上调了今年的经济增长预估，但英国国家统计局周五公布的数据显示，英国第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.5%，低于第二季0.7%的增速。

数据发布后，英镑兑美元 下跌0.5%，至三周最低水准1.5032美元，距离本月稍早触及的七个月低位1.5027美元仅差0.05美分。英镑随后收复了部分失地，但日内仍下跌0.3%，报1.5049美元。

“美元全线上涨以及贸易对经济成长的拖累，足以带动英镑下跌，”西联汇款Business Solutions企业对冲经理Tobais Davis称。

英镑兑欧元 跌0.2%至0.7036英镑。

英镑本周稍早曾在英国财政大臣奥斯本发表“秋季声明”后上涨。奥斯本在“秋季声明”中放弃了取消部分低收入者福利这一不受欢迎的计划，同时还缩小其它政府支出的削减幅度。

受此声明影响，部分人士认为英国紧缩政策已结束，但巴克莱货币策略师Hamish Pepper称，整体情况没有因为“秋季声明”而改变，明年仍将收紧财政支出，关于英国未来是否留在欧盟的全民公决可能会重压英镑。

本月英央行公布最新通胀报告后，投资者已将英央行升息预期推迟至2016年底。(完)

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