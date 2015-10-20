欧洲汇市：英镑持稳，预计未来几天会受到习近平访英和零售销售数据提振

路透伦敦10月20日 - 英镑兑美元周二在四周高点附近交投，投资者关注英国零售销售数据以及中国国家主席对英国的国事访问，这些可能会在未来几天推高英镑。

英镑未受到英国央行决策者之一麦卡弗蒂讲话的影响。麦卡弗蒂称，到了开始升息的时点，不要过分强调中国经济放缓对英国经济的影响。

英镑兑美元 盘中触及1.5506美元，接近1.5508美元的四周高位后，在欧洲下午交易中下跌至1.5459美元，收盘持平。分析师称麦卡弗蒂的鹰派立场已经被市场熟知，因此他的讲话对市场影响有限。

中国国家主席习近平周二开始对英国进行国事访问，是中国国家主席十年来对英国的首访，预计将签署价值数百亿英镑的协议。

“英镑在近期可能会有好的表现，本周可能会有一些利好的消息，”摩根士丹利负责十国集团(G10)货币的欧洲主管Ian Stannard称。

“看上去英国和中国现在在一致努力加强经济联系，我们认为这可能...对英镑近期有利，”他称。

Stannard称，英国零售销售数据将于周四公布，这将有助于英镑，也有助于加强提升利率的预期。现在投资者预计直到2016年晚些时候才会升息。

英镑兑欧元 跌0.2%，报0.7335英镑，但如果欧洲央行周四暗示扩大万亿欧元公债购买计划，英镑兑欧元也可能得到提振。

英国央行决策者之一福布斯上周五表示，英国将提早升息而非延后升息，就算把相关问题对主要贸易伙伴--德国的冲击考虑在内，英国经济对于发展中国家的问题曝险程度有限。

“从几位英国央行决策者的讲话可以明显地看出，英国央行倾向开始货币政策正常化，但通胀持续疲弱在过去一年里不断地将升息时点预期推后，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad称。

“我们现在看到英国薪资大幅改善...（但）我个人现在认为在2016年6月前不会升息。”(完)

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