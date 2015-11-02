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市场报道 | 2015年 11月 2日 星期一 20:43 BJT

欧洲汇市：英镑指数触及10周高点，因英国制造业活动增强

本周焦点将在英国央行即将公布的季度通胀报告，以及英国央行利率决定和政策会议会议记录。

法国东方汇理银行G10汇率研究主管Valentin Marinov表示，制造业数据将强化英国央行对英国经济复苏的乐观看法。

“但我们不应忘记，英国央行也在关注通胀，而强势英镑将对短期通胀前景起到重要的影响，”他说，“若英镑这两天涨势强劲，可能有引发英国央行周四发表措辞温和的回应。”

英镑兑欧元 在数据公布后涨至0.7107英镑，涨幅达0.4%。英镑贸易加权指数 触及10周高点93.50。

英镑兑美元上涨0.4%至1.5498美元，为11日最高。(完)

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