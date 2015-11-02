欧洲汇市：英镑指数触及10周高点，因英国制造业活动增强

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
本周焦点将在英国央行即将公布的季度通胀报告，以及英国央行利率决定和政策会议会议记录。
法国东方汇理银行G10汇率研究主管Valentin Marinov表示，制造业数据将强化英国央行对英国经济复苏的乐观看法。
“但我们不应忘记，英国央行也在关注通胀，而强势英镑将对短期通胀前景起到重要的影响，”他说，“若英镑这两天涨势强劲，可能有引发英国央行周四发表措辞温和的回应。”
英镑兑欧元 在数据公布后涨至0.7107英镑，涨幅达0.4%。英镑贸易加权指数 触及10周高点93.50。
英镑兑美元上涨0.4%至1.5498美元，为11日最高。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。