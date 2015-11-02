欧洲汇市：英镑指数触及10周高点，因英国制造业活动增强

法国东方汇理银行G10汇率研究主管Valentin Marinov表示，制造业数据将强化英国央行对英国经济复苏的乐观看法。

“但我们不应忘记，英国央行也在关注通胀，而强势英镑将对短期通胀前景起到重要的影响，”他说，“若英镑这两天涨势强劲，可能有引发英国央行周四发表措辞温和的回应。”