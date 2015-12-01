欧洲汇市：英镑走软，因英国制造业数据逊于预期

路透伦敦12月1日 - 英镑周二走软，兑欧元下跌近0.4%，受累于英国制造业采购经理人指数略逊于预期。

周二公布的企业调查显示，英国11月制造业增速较上月放缓，但仍高于今年稍早时的疲弱增幅，因出口订单升温。

数据公布前，英镑兑美元上涨近0.4%，报1.5101美元，但在下午的交易中低见1.5070美元，日内持平。英镑兑欧元 下跌0.4%，报0.7022英镑，因强于预期的欧元区制造业数据提振欧元。

“英国制造业PMI下滑，且上季贸易逆差几乎翻番，主要原因是出口增速远慢于进口，”Foenix Partners的高级汇市交易员Alex Lydall，该公司为英国中型企业提供汇率对冲解决方案。

数家大型银行预计明年英镑将大幅走软，因财政政策收紧，且英国即将就是否退出欧盟进行公投，使经济成长和投资面临风险。

摩根士丹利在周一发布的2016年全球展望中，预计英镑兑美元将在一年的时间里跌至1.40美元。

投资者目前押注英央行直到2016年底才会开始升息，相反，欧洲央行可能在本周的会议上进一步下调本已为负的存款利率，并宣布扩大资产购买计划规模。

花旗的分析师预计，在欧洲央行会议前，英镑兑欧元将走强。(完)

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