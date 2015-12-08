欧洲汇市：英镑兑欧元挫至七周低点，受油价再度大跌重创

路透伦敦12月8日 - 英镑兑欧元周二大跌约1%，受油价再度下挫拖累，交易商认为这令英国央行难以在明年年底前升息。

在英国讨论是否将脱离欧盟之际，选择权市场走势及几家大型银行发布的一连串利空预测，预示着英镑在新年伊始情况不妙。

但今日市场的主要推动力是油价下挫将令英国央行在明年年底前按兵不动的前景，目前市场也在消化上周欧元区推出的宽松货币政策不及预期。

“油价和商品价格下挫有利于英国经济成长，”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ策略师Lee Hardman表示，“但明显对英镑不利，因消除了英国央行在明年年初不得不跟随美联储收紧政策的上升风险。”

英镑兑欧元 大跌1%，至0.7279英镑，为10月22日来最低。英镑兑美元 跌略低于0.5美分，报1.4996美元，盘中低见1.4956美元。

法国兴业银行(Societe Generale)和加拿大皇家银行都在过去一周建议抛售英镑，法国兴业银行预计如果选民在公投中选择退出欧盟，英镑可能低见1.30美元。

Hardman表示，如果英镑触及1.49美元，其下一个目标位将是今年低点1.45美元附近。

英国首相卡梅伦承诺重新磋商英国与欧盟的关系，并将在2017年底就是否留在欧盟举行公投。

伦敦货币基金Millennium Global证券投资联席主管Richard Benson称，“英镑的结构性前景尤其疲弱，年底之际这通常是关注焦点”。(完)

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