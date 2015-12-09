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市场报道 | 2015年 12月 10日 星期四 00:09 BJT

欧洲汇市：英镑上扬近1%并升穿1.51美元, 静待英国央行政策会议

路透伦敦12月9日 - 英镑周三重新站上1.51美元，四个交易日以来首次上涨，英国央行周四将召开议息会议，决策者或将改变近来对英镑的谨慎措辞。

上月英国央行对外部发展令英国增长前景承压表示担忧，之后英镑贸易加权汇率 已累计下跌2.3%。交易员预计，英国央行周四公布最近一次政策会议记录时，对英镑汇率的措辞可能不会像之前那么谨慎。

鉴于英国经济强劲成长且薪资上涨，外界仍预料英国央行将在美国之后升息，投资人料将逐步重回英镑怀抱。

英国央行货币政策委员会(MPC)周四召开会议，虽然市场普遍预计决策者将维持利率不变，但料同日公布的会议记录的措辞可能比近期央行官员的讲话基调略偏强硬。

英镑兑美元 上扬0.9%，至1.5147美元，从周二低点1.4956美元反弹。欧元兑英镑 下跌0.10%，至0.7250英镑，脱离周二触及的七周高点0.7279英镑。

“英国央行对强势英镑的谨慎态度可能有些过度，薪资通胀可能使货币政策委员会的政策立场对英镑更加友好，”ING的汇市策略师Viraj Patel表示。

该行建议投资者在下周通胀数据公布前买入英镑/欧元。通胀数据可能提升英国在未来数月升息的几率。该行预计英国央行将从2016年5月开始升息。(完)

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