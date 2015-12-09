欧洲汇市：英镑上扬近1%并升穿1.51美元, 静待英国央行政策会议

美国股市：特朗普当选后市场涨声响起，但就任后表现仍有待观察
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
路透伦敦12月9日 - 英镑周三重新站上1.51美元，四个交易日以来首次上涨，英国央行周四将召开议息会议，决策者或将改变近来对英镑的谨慎措辞。
上月英国央行对外部发展令英国增长前景承压表示担忧，之后英镑贸易加权汇率 已累计下跌2.3%。交易员预计，英国央行周四公布最近一次政策会议记录时，对英镑汇率的措辞可能不会像之前那么谨慎。
鉴于英国经济强劲成长且薪资上涨，外界仍预料英国央行将在美国之后升息，投资人料将逐步重回英镑怀抱。
英国央行货币政策委员会(MPC)周四召开会议，虽然市场普遍预计决策者将维持利率不变，但料同日公布的会议记录的措辞可能比近期央行官员的讲话基调略偏强硬。
英镑兑美元 上扬0.9%，至1.5147美元，从周二低点1.4956美元反弹。欧元兑英镑 下跌0.10%，至0.7250英镑，脱离周二触及的七周高点0.7279英镑。
“英国央行对强势英镑的谨慎态度可能有些过度，薪资通胀可能使货币政策委员会的政策立场对英镑更加友好，”ING的汇市策略师Viraj Patel表示。
该行建议投资者在下周通胀数据公布前买入英镑/欧元。通胀数据可能提升英国在未来数月升息的几率。该行预计英国央行将从2016年5月开始升息。(完)
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67