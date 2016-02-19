欧洲汇市：英镑下滑，欧盟峰会迟迟未能达成协议

路透伦敦2月19日 - 英镑兑美元和欧元周五全天稳步下跌，因英国首相卡梅伦在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上为达成协议将英国留在欧盟的努力遇阻。

外交人士预计，协议将在数小时内达成，卡梅伦希望能今日飞回英国，稍晚主持内阁会议，以获取对其称作与欧盟达成的“新解决方案”的支持。这应会启动英国留欧全民公投行动计划，公投日期可能是6月23日。

周五进行的一项民调凸显了“脱欧”的可能性。调查显示，支持离开欧盟的民众所占的比例比反对的高2个百分点，支持率为36%。TNS调查显示，34%的英国人愿意留在欧盟，7%的英国人不会投票，23%的英国人还没有决定。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)将今日复会的时间推迟至1230 GMT之后。他本希望在周五稍早能够达成协议。

1330 GMT，英镑兑美元 下跌约0.6%，报1.4247美元，逼近本周稍早触及的两周低位1.4235，英镑兑欧元 下跌0.5%，报0.7782英镑。

“今天达成协议拖延的时间越长，英镑反弹会越难，”法国巴黎银行(BNP Paribas)货币策略师Sam Lynton-Brown称，他还强调市场普遍的风险厌恶情绪重压英镑。

“如果今天能确定(公投的)日期，应该对英镑利好...确定日期是好事，但更重要的是协议的本质，”他称。

今天公布的数据显示1月英国的公共财政盈余创下2008年以来同月份最大纪录，而零售销售增长也大大快于预期，但对英镑的提振作用非常短促。

“即便(卡梅伦)达成协议回来...只要民调显示支持和反对的人数相持不下，英镑就不会大涨，”BMO Capital Markets外汇分析师Stephen Gallo说。

自12月中旬以来英镑贸易加权指数 累计下跌逾6%。对参与公投的英国民众可能拒绝卡梅伦努力达成的任何协议的担忧重压英镑。

市场大幅推后英国央行加息时间的预期，再加上全球范围内的避险情绪，也打击了英镑。(完)

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