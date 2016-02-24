英国金融市场：英镑触及七年低位，因脱欧疑虑加重

* 脱欧疑虑令英镑跌势加重

* 汇丰控股警告若公投赞成脱欧，英镑可能暴跌20%

* 本周迄今跌幅为2009年来最大

* 卖家目标英镑跌至1.35美元或更低

路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周三跌至七年来最低水平，投资人急于对冲英国可能脱离欧盟的风险，汇丰控股警告，若英国脱欧，英镑可能暴跌20%。

在英国首相卡梅伦宣布6月23日就英国是否脱欧举行公投后，英镑三日跌幅创2009年金融危机最严重时期以来最大。

周三早，英镑在伦敦市场又遭遇一波抛售，被打压至不到1.39美元，1650GMT，英镑跌0.5%，报1.3948美元。

英国最大银行汇丰控股表示，如果英国民众投票赞成离开欧盟，则英镑可能暴跌达20%，英国明年经济成长可能下降多达1.5个百分点。

ComRes为每日邮报进行的调查显示，51%的民众支持留在欧盟，39%希望“退出欧盟”，10%没有做出决定。

技术面分析师将下一目标定在2009年所及低位1.35美元。

英镑兑欧元 跌0.6%至16个月最低。英镑贸易加权指数 下挫1%，至两年低点。

“投票赞成退欧可能对所有资产类别都有重大影响，”汇丰控股指出，“不确定性可能笼罩英国经济，或引发成长放缓和英镑崩盘。”

不过，迄今英国其他市场的反应要平静得多。

英债价格本周持稳，持有英国资产的投资人任何紧张情绪都被公投将令英国央行升息进一步押后的预期所抵消。

英国央行总裁卡尼表示，如有必要，仍可能会采取降息和扩大债券购买计划的举措来刺激经济。

英债收益率过去五个交易日内第四日小跌，走势基本上同德债收益率一致。10年期英债收益率 本周迄今跌约5个基点，报1.364%。(完)

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