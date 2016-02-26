欧洲汇市：退欧忧虑拖累英镑恢复跌势，本周势将创2009年来最大周线跌幅

路透伦敦2月26日 - 英镑兑美元周五再度向七年低点回落，对英国可能退出欧盟的持续担忧，拖累英镑本周势将录得2009年以来最大周线跌幅。

英镑兑美元 下滑0.15%至1.3940美元，离周三所及七年低位1.3878不远，周线料将录得3.2%的跌幅。

在数据显示美国第四季经济成长步幅较之前预估更快后，英镑在午后转跌。

欧元兑英镑 跌0.3%至0.7865英镑，周四曾触及14个月高位0.7928。欧元承压原因在于，股市上扬，使得投资者买入日圆和欧元等低收益避险货币的意愿下降。

英国民众将在6月23日投票决定是否留在欧盟，对于“脱欧”将威胁到英国巨额外资流入的担忧打击了英镑。英国需要外资流入来弥补其经常帐赤字。

英镑抛售潮本周愈演愈烈，因企业和投资者纷纷规避这一风险。部分卖家认为英镑将跌至1.35美元或更低。

市场还预计，若英国脱离欧盟，则可能令英国央行的升息时间推迟，这也打击了英镑。英国最大的银行--汇丰控股称，如果英国脱离欧盟，则明年英镑可能贬值高达20%，经济增幅将被拉低最多1.5个百分点。

多数民调显示，赞成留在欧盟的阵营占据上风，但领先优势正在收窄。(完)

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