欧洲汇市：英镑兑美元升至九日高位，因释然性反弹

路透伦敦3月2日 - 英镑周三升至九日高位，在1.40美元之上交易，因一些投资者减少了看空英镑押注，关于英国是否会离开欧盟的民调未能提供新的线索。

英镑兑欧元也上涨逾1%。欧元承压，因欧洲央行可能在下周会议上大幅放宽政策以提振通胀和经济增长的预期增强。

“空头回补带动的反弹，推高了英镑，”一位交易员称，“没有关于英国脱欧的坏消息，也给市场带来安慰。”

英镑兑美元 上涨0.75%，报1.4056美元，从2月29日触及的七年低位1.3836美元上涨了近1.7%。兑欧元涨1%，报0.7715英镑，从2月25日触及的14个月低位0.7928英镑反弹。

英镑仍承压，昨日发布的疲弱的制造业数据已令市场承压，今日稍早发布的弱于预期的建筑业信心指数更增加了市场压力。

周三公布的一项调查显示，英国建筑业2月增速意外降至10个月低点。

尽管英国经济较许多欧洲国家而言表现仍然较好，但投资者愈发确信，英国经济强劲的程度不足以令其在短期内加息。

一周多前，英国正式拉开 “脱欧”公投活动序幕，英镑因此遭受沉重打击。大部分分析师和交易员保持谨慎，称考虑到公投的不确定性，英镑的反弹不会走得太远。

“短期内我不会看多英镑，”法国兴业银行策略师Kit Juckes说。

“目前还没有引发英镑兑美元下一波跌势的催化剂，”Juckes称。