欧洲汇市：英镑兑欧元跌至一年半低点，英镑贸易加权指数触及逾两年最低

路透伦敦4月5日 - 英镑兑欧元周二跌至2014年9月来最低，而对冲未来三个月兑美元波动性的成本升至六年最高，因投资人担心英国人可能在6月公投中投票退欧。

英国经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比升至7%，这令市场关注如果外资及英国公债买家因6月的英国脱欧公投而感到恐慌，英国将面临何种风险。

3月服务业采购经理人指数较上月回升，但仍暗示英国经济在第一季度放缓 ，且脱欧辩论已加剧了企业对全球增长前景的担忧。

“越来越接近公投了，民调结果仍显示留欧和退欧都有可能，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示。

“由于据说其他投票者不太可能去投票，且未作决定的投票者还有很多，英镑仍非常易受这一因素影响可能也不意外。”

三个月英镑/美元隐含波动性跳涨至15.7%的2010年5月来最高水准。

分析师表示，股市周二普遍下跌也令英镑承压。英镑兑美元 跌0.8%至1.4150，同时英镑兑欧元 跌0.8%至0.80535。

英镑贸易加权指数 跌至逾两年低点。

“股市疲弱背景下，就不要指望英镑会有多好的表现，”BMO驻伦敦汇市策略欧洲主管Stephen Gallo称。

“上周公布的外部数据加剧了若调查显示民众投票倾向明显偏于脱欧情况下，英镑可能进一步下滑的风险。(经常帐赤字)数据显示的基本面信息并不利于公投。”(完)

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