欧洲汇市：英镑困于守势，受累于英国退欧疑云再现

* 英镑兑欧元下跌，兑美元小幅上涨

* 奥斯本强调脱欧给国际收支平衡带来风险

* 调查显示多数大型公司大规模对冲脱欧风险

* 调查和数据再次指向经济增长存在风险

路透伦敦5月11日 - 英镑兑普遍走高的欧元周三下跌令英镑承压，尽管英镑兑美元微幅上涨，距离6月公投仅剩六周时间，目前支持退出欧盟和留在欧盟的民众比例势均力敌。

英镑兑美元 在11月中至4月中期间下跌了约7%，随后在美国总统奥巴马表态支持英国留欧后，英镑大幅反弹。

但由于奥巴马表态后的民调仍显示，支持退欧和留欧的比例旗鼓相当，投资者忧虑重燃的一些迹象显现。

英国财政大臣奥斯本周三在议会称，如果退欧，英国将面临国际收支平衡风险，且会给英国的银行业带来问题。

另外，一项调查显示，约八成大型英国公司中已经对冲了如公投结果是脱欧，英镑大幅下跌的风险，这些公司平均预计英镑下跌12%。

RBC Capital Markets汇市策略师Adam Cole称，退欧公投对于投资者而言，是“很大的不确定性”。

1520GMT，英镑兑欧元 下跌0.4%至0.7903。英镑兑美元 升0.2%至1.4465。

英国经济表现出趋疲迹象。周三发布的数据显示，3月工业产出录得近三年来的最大年率跌幅。

英国央行货币政策委员会周四将在季度报告中发布最新经济成长和通胀预期。(完)

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