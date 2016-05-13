欧洲汇市：英镑跌至三周低位，受累于英国退欧忧虑和美国数据向好

路透伦敦5月13日 - 英镑兑美元周五跌至三周低点，连跌第二周，此前，国际货币基金组织(IMF)继英国央行之后对英国退欧可能引发的风险发出警告。

此前英国央行总裁卡尼警告称，如果6月23日公投决定退出欧盟，则英国经济可能陷入衰退。

欧洲汇市下午的交易中，英镑加速下跌，此前美国公布强劲的零售销售数据，提振美元走强。美国4月零售销售涨幅为一年来最大，表明美国经济成长在首季几乎停滞后重拾动能。

美国4月零售销售增长1.3%，为2015年3月以来最大增幅。3月数据被上修至下滑0.3%，前值为下滑0.4%。

美国数据公布后，英镑兑美元 触及5月22日以来最低1.4360美元。欧元兑英镑 持稳在0.78745英镑。

英镑今日开盘人气疲弱，因英国央行总裁卡尼警告称如果6月23日公投决定退出欧盟，则英国经济可能陷入衰退。

卡尼周四称，英国是否退欧的公投是“房间里的大象”，他在记者会上称这是英国经济增长和通胀预估面临的最明显的风险。

英国央行在季度通胀报告中，对英国退欧引发的经济风险发出警告，称英镑可能大跌，且失业可能增加。卡尼表示，若英国退欧，可能出现“技术性衰退”，但退欧不是基本情景。

卡尼的谈话引发“退欧”阵营人士强烈抨击，一些人指责他变得过度政治化。

多项民调显示，两边阵营在公投中的得票将非常接近，目前距离公投只剩六周，投资人愈来愈担心英国可能退欧的风险。

IMF总裁拉加德周五表示，未看到退欧可能给英国经济带来的任何正面影响。IMF在周五公布的年度英国经济展望报告中称，如果下个月英国公投结果是脱离欧盟，该国有可能陷入经济增长减弱、房价下滑，以及海外投资消退的周期之中。