欧洲汇市：英镑跌至三周低位，受累于英国退欧忧虑和美国数据向好

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透伦敦5月13日 - 英镑兑美元周五跌至三周低点，连跌第二周，此前，国际货币基金组织(IMF)继英国央行之后对英国退欧可能引发的风险发出警告。
此前英国央行总裁卡尼警告称，如果6月23日公投决定退出欧盟，则英国经济可能陷入衰退。
欧洲汇市下午的交易中，英镑加速下跌，此前美国公布强劲的零售销售数据，提振美元走强。美国4月零售销售涨幅为一年来最大，表明美国经济成长在首季几乎停滞后重拾动能。
美国4月零售销售增长1.3%，为2015年3月以来最大增幅。3月数据被上修至下滑0.3%，前值为下滑0.4%。
美国数据公布后，英镑兑美元 触及5月22日以来最低1.4360美元。欧元兑英镑 持稳在0.78745英镑。
英镑今日开盘人气疲弱，因英国央行总裁卡尼警告称如果6月23日公投决定退出欧盟，则英国经济可能陷入衰退。
卡尼周四称，英国是否退欧的公投是“房间里的大象”，他在记者会上称这是英国经济增长和通胀预估面临的最明显的风险。
英国央行在季度通胀报告中，对英国退欧引发的经济风险发出警告，称英镑可能大跌，且失业可能增加。卡尼表示，若英国退欧，可能出现“技术性衰退”，但退欧不是基本情景。
卡尼的谈话引发“退欧”阵营人士强烈抨击，一些人指责他变得过度政治化。
多项民调显示，两边阵营在公投中的得票将非常接近，目前距离公投只剩六周，投资人愈来愈担心英国可能退欧的风险。
IMF总裁拉加德周五表示，未看到退欧可能给英国经济带来的任何正面影响。IMF在周五公布的年度英国经济展望报告中称，如果下个月英国公投结果是脱离欧盟，该国有可能陷入经济增长减弱、房价下滑，以及海外投资消退的周期之中。
交易商表示，公投前的不确定性导致英镑走势震荡，将使英镑短线维持偏弱走势。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
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