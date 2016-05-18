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市场报道 | 2016年 5月 18日 星期三 23:17 BJT

欧洲汇市：英镑急升，因民调显示“留欧”阵营领先

路透伦敦5月18日 - 英镑贸易加权指数周三触及三个月高位，因稍早一项民调显示，距离6月23日英国退欧公投还剩一个多月，支持“留欧”阵营大幅领先18个百分点。

由英国旗帜晚报(Evening Standard)委托进行的Ipsos-Mori民调显示，有55%的英国民众支持英国留在欧盟，仅有37%的英国民众想要离开欧盟。今日稍早，YouGov民调显示，“留欧”阵营领先四个百分点。

根据博彩业者Betfair网站，赌盘赔率显示英国续留欧盟的机率上升至76%，之前为73%。

英镑兑欧元 升至10周高位的0.7720英镑，全日上涨近1.5%，扶助英镑贸易加权指数 升至87，为2月18日以来最高。

“英镑买需强劲，因最新的民调结果意外显示留欧阵营优势扩大，”瑞穗银行对冲基金外汇销售负责人Neil Jones称，市场有大量英镑空头，将可能转为买入英镑，我感觉英镑将进一步上行。

英镑兑美元 稍早低见1.4403美元，后升至两周高位的1.4600美元，全日上涨0.9%。

自去年年底以来，英国民众可能在公投中选择退出欧盟的疑虑，持续打压英镑，英镑贸易加权指数在过去六个月内下跌8%。但在上个月触及两年半低位后，英镑已反弹近4%。

稍早发布的数据好坏不一，将英镑拖低。英国就业率处于纪录高位，但不包括奖金在内的薪资增长低于预期。

“我不认为数据绝对利好。英镑没有大幅上升，我不认为失业率能进一步下跌，所以我们可能很接近完全就业，”BMO Capital Markets外汇策略师Stephen Gallo称，在退欧公投前，数据较疲弱的部份目前对英镑带来较大压力。(完)

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