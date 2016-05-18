欧洲汇市：英镑急升，因民调显示“留欧”阵营领先

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透伦敦5月18日 - 英镑贸易加权指数周三触及三个月高位，因稍早一项民调显示，距离6月23日英国退欧公投还剩一个多月，支持“留欧”阵营大幅领先18个百分点。
由英国旗帜晚报(Evening Standard)委托进行的Ipsos-Mori民调显示，有55%的英国民众支持英国留在欧盟，仅有37%的英国民众想要离开欧盟。今日稍早，YouGov民调显示，“留欧”阵营领先四个百分点。
根据博彩业者Betfair网站，赌盘赔率显示英国续留欧盟的机率上升至76%，之前为73%。
英镑兑欧元 升至10周高位的0.7720英镑，全日上涨近1.5%，扶助英镑贸易加权指数 升至87，为2月18日以来最高。
“英镑买需强劲，因最新的民调结果意外显示留欧阵营优势扩大，”瑞穗银行对冲基金外汇销售负责人Neil Jones称，市场有大量英镑空头，将可能转为买入英镑，我感觉英镑将进一步上行。
英镑兑美元 稍早低见1.4403美元，后升至两周高位的1.4600美元，全日上涨0.9%。
自去年年底以来，英国民众可能在公投中选择退出欧盟的疑虑，持续打压英镑，英镑贸易加权指数在过去六个月内下跌8%。但在上个月触及两年半低位后，英镑已反弹近4%。
稍早发布的数据好坏不一，将英镑拖低。英国就业率处于纪录高位，但不包括奖金在内的薪资增长低于预期。
“我不认为数据绝对利好。英镑没有大幅上升，我不认为失业率能进一步下跌，所以我们可能很接近完全就业，”BMO Capital Markets外汇策略师Stephen Gallo称，在退欧公投前，数据较疲弱的部份目前对英镑带来较大压力。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。