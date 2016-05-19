欧洲汇市：英镑触三个半月高位，因英国零售销售数据强劲

路透伦敦5月19日 - 英镑贸易加权指数周四急升至三个半月高位，受助于英国4月零售销售数据强劲，减弱了一些投资者已经消化了的下调利率机率。

英国4月零售销售较上月增加1.3%，预估为增加0.5%，较去年同期增加4.3%。

英镑贸易交权指数 升至87.9，为2月5日以来最高，后在下午交易中回落至87.7，全日仍上涨0.5%。

稍早，英镑兑美元 升至1.4663美元的两周高位，欧元兑英镑 急挫至0.76485英镑，为2月初以来最低。零售数据发布前，欧元兑英镑交投在0.7672英镑。

英镑周三上涨，此前由英国旗帜晚报(Evening Standard)委托进行的Ipsos-Mori民调显示，有55%的英国民众支持英国留在欧盟，仅有37%的英国民众想要离开欧盟。昨日稍早，YouGov民调显示，“留欧”阵营领先四个百分点。

博彩业者Betfair赌盘赔率显示英国续留欧盟的机率上升至77.5%，上周为70%。

“英镑过去两日表现抢眼，因英国留在欧盟的预期增强，零售销售数据锦上添花，”法国兴业银行外汇策略师 Alvin Tan称。

短期英国利率期货 走势暗示，投资者对公投后利率将被下调的预期减弱。尽管英国央行曾说过，下一个举措可能是升息，但一些投资者押注如公投结果是脱欧，央行为提振经济将下调利率。

自去年年底以来，英国民众可能在公投中选择退出欧盟的疑虑，持续打压英镑，英镑贸易加权指数在过去六个月内下跌8%。但在上个月触及两年半低位后，英镑已反弹近4%。(完)

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