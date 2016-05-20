欧洲汇市：英镑兑欧元下滑，但有望录得七个月来最大周线涨幅

路透伦敦5月20日 - 英镑兑欧元周五自三个半月高位回落，但仍有望录得七个月来最大周线涨幅。

英国4月零售销售强劲，并且英国公投可能留在欧盟的预期不断升温，这都帮助提振英镑本周走势。

英镑兑欧元 周四升至0.76485英镑，为2月初来最高水准，但周五回落约0.6%，至0.77235英镑，本周仍上涨逾2%。

自去年年底以来，英国民众可能在公投中选择退出欧盟的疑虑持续打压英镑，英镑贸易加权指数在去年11月中旬到4月初累计下滑11%，期间触及两年半低位，之后英镑已反弹逾5%。

本周英镑大幅反弹始于Ipsos-Mori民调结果公布后，该民调显示，有55%的英国民众支持英国留在欧盟，仅有37%的英国民众想要离开欧盟。周四晚些时候，ComRes为《每日邮报》/独立电视台新闻频道进行的民调显示，留欧阵营支持率领先11个点。

“最近民调结果显示脱欧可能性持续下降，英镑因此受到支撑，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师在一份研究公告中称，“但从目前情况来看，只有在公投结束后，英镑才可能出现可持续的走势，在此之前，英镑应该留守在今年的交易区间内。”

英镑兑美元 下滑0.6%至1.4520美元，周四触及两周半高位的1.4663美元。

“目前市场人士正在对部分头寸进行调整，这拖累英镑小跌，但由于投资者排除了英国退欧的可能性，欧元/英镑料进一步下行，最低可能跌至0.7500英镑，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席汇市策略师John Hardy称。

英国央行一位鸽派决策者的讲话也打击了英镑。货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周四称，如果公投后经济增长未能达到预期，英国央行需要提供更多的刺激举措。

另外一位英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周五称，央行尚无具体证据证明，英国经济数据走软完全归咎于围绕6月英国退欧公投的不确定性。

从目前的情况看，留欧阵营支持率领先，短期英国利率期货 走势暗示，投资者对公投后利率将被下调的预期减弱。尽管英国央行曾说过，下一个举措可能是升息，但一些投资者之前押注，如公投结果是脱欧，将会导致英国央行降息以提振经济。(完)

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