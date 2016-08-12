英国金融市场：英镑从一个月低点反弹和英债收益率走低，因美国数据疲弱

路透伦敦8月12日 - 英镑周五重回1.30美元之上，从一个月低点反弹，此前弱于预期的美国零售销售和生产者物价数据令投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期减弱。

美元普遍走软，此前美国商务部公布，7月零售销售较前月持平，预估为增加0.4%。劳工部发布，7月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.4%，因服务业和能源产品成本下降。

联邦基金利率期货走势暗示，交易员认为美联储在12月13-14日会议上升息的可能性为43%，数据发布前为47%。

“数据发布后美元走软，提振英镑和欧元，但我们预计英镑不会进一步上涨，在1.31美元附近有较大阻力，”一位伦敦的现汇交易员称。

稍早，英镑跌至接近一个月低位，因市场预期疲弱的经济数据将使得英国央行在未来几个月进一步放松货币政策，以防止经济大幅滑坡。

周五的数据显示，6月英国建筑业一如预期出现萎缩，因6月23日英国脱欧公投前建筑活动放缓。

英镑兑美元 升0.5%至1.3035，周四一度触及一个月低位1.2936美元。英镑最新报1.30美元，全日上涨0.3%。英国央行上周推出一揽子货币宽松政策后英镑一直下跌。

欧元兑英镑 上涨0.2%至0.8612英镑，多头目标是7月6日高位0.8629。若站上该水准，欧元兑英镑将升至三年高位。

“对英国央行将把利率降至近零水准以让经济站稳脚步的预期增强，造成英镑的脆弱性成为汇市再三出现的题材，”FXTM分析师Lukman Otunuga表示。

美国数据发布后，英债收益率走低。英债收益率本周大幅下挫并触及纪录低位，因英国央行恢复公债购买计划。美国零售数据发布后，10年期英债收益率 触及0.507%的纪录新低。

10年期美债和可比英债收益率差接近2000年7月以来最高，反映出美联储和英国央行货币政策前景的截然不同。(完)

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