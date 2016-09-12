欧洲汇市：英镑兑美元微升，等待美联储官员布雷纳德讲话

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透伦敦9月12日 - 英镑兑美元周一持稳，上周录得四周来首次周线下跌，投资者在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德讲话之际，也在就英镑短期内是否已经触顶进行争辩。
上周英镑兑美元和欧元下跌，但在过去一个月内整体表现不错，因一批经济指标暗示，英国经济在6月公投决定脱欧后表现得比预期好。
周一1530GMT，英镑上涨约0.3%，报1.3304美元，兑欧元报0.8437英镑。
“今天的波动较小，处于上周五下午以来的交易区间的中段，”法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师Sam Lynton-Brown称。
“我们认为英镑走势更倾向于下行而不是上涨，我们的短期模型显示，1.2936美元是英镑的合理价位，远低于当前水平，我们认为数据会再次变差。”
美元上周五上涨，兑英镑 触及一周高点1.3239美元，因在波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表鹰派讲话后，围绕美国今年将升息(最早可能在本月)的预期重燃。
英镑 在上周二之前一直呈升势，兑美元触及七周高点1.3445，较7月在英国公投脱欧后触及的30年低点上涨逾5%。
但英镑在此后又下跌了约1.5%，上周在英国央行总裁卡尼表态称保留进一步货币宽松选项后，英镑遭遇打击。周一英镑兑美元持平于1.3271，接近上周五的低点1.3239。英镑兑欧元 持平于0.8470英镑。
周四英国央行将举行货币政策会议，预计不会宣布新的措施，此前该央行已在上个月降息至纪录低点并重新引入资产购买计划。通胀、薪资、失业和零售销售数据都将在央行会议前发布。
“我认为许多人都没有预期本周会有政策行动。11月更有可能，”Rabobank外汇分析师Jane Foley说，“数据还不错，表明英国央行至少可以在本月持观望姿态。”
“我认为卡尼需要更多的疲弱数据作为证据，才会扣动(进一步政策行动)扳机，”她说。
周一投资者的主要焦点是美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)定于1715GMT将要发表的讲话，部分人士认为她是美联储官员中宽松货币政策的最铁杆支持者。货币市场目前预计本月稍晚美联储加息的几率约为25%。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
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