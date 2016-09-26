欧洲汇市：英镑兑欧元跌至五周低点，受退欧担忧打压

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦9月26日 - 英镑兑欧元周一跌至五周低点，因挥之不去的退 欧担忧促使投资人卖出英镑。 英镑兑美元 也逼近五周低点，报1.2985美元，仅较退欧后7 月触及的30年低点1.2798高出不到2美分。 英镑已从7月低位至9月初已经反弹5%，因数据显示退欧公投后经济表 现相对较好。但随着议会进入会期，退欧的担忧又重新回到了投资者的视 线，并令市场人气承压。 英镑兑欧元 跌0.5%，报0.8716英镑，为8月16日来最低， 并接近8月16日触及的三年低点0.87425英镑。 “6月退欧公投刚过三个月，英镑困在退欧公投后触及的低点附近。 ”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。 “英国议会重回会期翌日的9月6日，英镑触顶回软。英国议员在媒体 前讨论退欧情况之际...英镑开始受拖累。” 英镑周四晚间受创，因英国外交大臣约翰逊表示，他预计明年初可能 正式开始英国退出欧盟的程序，达成协议可能用不了两年时间。 投资者担心英国退出欧盟单一市场将把英国经济拖入衰退，并引爆英 国膨胀的经常帐赤字，英国的经常帐赤字约为国内生产总值(GDP)的5%， 已是发达国家中的最高水平。经常帐赤字扩大将导致货币贬值。 “约翰逊对于启动第50条款的时间表、以及英国退欧谈判无需耗费两 年时间的言论，对英镑产生了不利影响，”FXTM首席市场分析师Jameel A hmad说道。 英国将在周四发布第二季经常帐赤字数据，预计赤字将略微缩窄。 “经常帐数据或再次突显出，如果英国经济的供应面自当前水准减弱 ，那么需求方面的反弹就会提高外部融资风险，”摩根士丹利在早间报告 中称。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍