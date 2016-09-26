欧洲汇市：英镑兑欧元跌至五周低点，受退欧担忧打压

路透伦敦9月26日 - 英镑兑欧元周一跌至五周低点，因挥之不去的退 欧担忧促使投资人卖出英镑。 英镑兑美元 也逼近五周低点，报1.2985美元，仅较退欧后7 月触及的30年低点1.2798高出不到2美分。 英镑已从7月低位至9月初已经反弹5%，因数据显示退欧公投后经济表 现相对较好。但随着议会进入会期，退欧的担忧又重新回到了投资者的视 线，并令市场人气承压。 英镑兑欧元 跌0.5%，报0.8716英镑，为8月16日来最低， 并接近8月16日触及的三年低点0.87425英镑。 “6月退欧公投刚过三个月，英镑困在退欧公投后触及的低点附近。 ”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。 “英国议会重回会期翌日的9月6日，英镑触顶回软。英国议员在媒体 前讨论退欧情况之际...英镑开始受拖累。” 英镑周四晚间受创，因英国外交大臣约翰逊表示，他预计明年初可能 正式开始英国退出欧盟的程序，达成协议可能用不了两年时间。 投资者担心英国退出欧盟单一市场将把英国经济拖入衰退，并引爆英 国膨胀的经常帐赤字，英国的经常帐赤字约为国内生产总值(GDP)的5%， 已是发达国家中的最高水平。经常帐赤字扩大将导致货币贬值。 “约翰逊对于启动第50条款的时间表、以及英国退欧谈判无需耗费两 年时间的言论，对英镑产生了不利影响，”FXTM首席市场分析师Jameel A hmad说道。 英国将在周四发布第二季经常帐赤字数据，预计赤字将略微缩窄。 “经常帐数据或再次突显出，如果英国经济的供应面自当前水准减弱 ，那么需求方面的反弹就会提高外部融资风险，”摩根士丹利在早间报告 中称。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)