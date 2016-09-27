欧洲汇市：“硬性”退欧忧虑压制英镑困于六周低位附近

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦9月27日 - 英国公投退欧后三个月，汇市投资人担心英国“硬性”退欧将令银行纷纷撤离伦敦，这打压英镑逼近数十年最低水准。
担心或揣摩英镑汇率的投资人及企业经历了过山车般的走势。在6月23日令人震惊的退欧公投结果公布后，英镑数日内暴跌逾20美分，但之后至本月初，英镑又收复了约三分之一的失地。
这大致上反映出市场对英国经济会如何应对退欧谈判结果预期的转变。退欧谈判可能使英国失去进入欧洲这一单一市场的通道，但从而能对移民实施控制。
过去十天，负责退欧事务的几位部长的讲话令投资人愈发担心会出现上述情况，拖累英镑周一跌穿1.30美元，兑欧元触及六周低点0.87英镑。
周二英镑困于上述水准附近，兑美元当日持平在1.2985美元。
“如果你相信首相特蕾莎梅的讲话，那么将出现硬性退欧，这肯定令人担忧，”纽约梅隆银行策略师Neil Mellor表示。
“英国将无法进行大量的经济金融活动，(欧元交易)结算是其中一个问题，同此相关的还有许多金融活动。”
苏格兰外务部长Fiona Hyslop引述苏格兰官员与英国保守党脱欧事务大臣戴维斯的初步会谈，周一Hyslop称，英国政府似乎将与欧盟分道扬镳。
英国国际贸易大臣福克斯将于周二在世界贸易组织(WTO)发言，称英国脱欧不会造成在WTO的法律真空，并称英国坚决拥护自由贸易。
英镑兑普跌的欧元 升0.6%，报0.8626英镑。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍