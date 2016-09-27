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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 00:12 BJT

欧洲汇市：“硬性”退欧忧虑压制英镑困于六周低位附近

路透伦敦9月27日 - 英国公投退欧后三个月，汇市投资人担心英国“硬性”退欧将令银行纷纷撤离伦敦，这打压英镑逼近数十年最低水准。

担心或揣摩英镑汇率的投资人及企业经历了过山车般的走势。在6月23日令人震惊的退欧公投结果公布后，英镑数日内暴跌逾20美分，但之后至本月初，英镑又收复了约三分之一的失地。

这大致上反映出市场对英国经济会如何应对退欧谈判结果预期的转变。退欧谈判可能使英国失去进入欧洲这一单一市场的通道，但从而能对移民实施控制。

过去十天，负责退欧事务的几位部长的讲话令投资人愈发担心会出现上述情况，拖累英镑周一跌穿1.30美元，兑欧元触及六周低点0.87英镑。

周二英镑困于上述水准附近，兑美元当日持平在1.2985美元。

“如果你相信首相特蕾莎梅的讲话，那么将出现硬性退欧，这肯定令人担忧，”纽约梅隆银行策略师Neil Mellor表示。

“英国将无法进行大量的经济金融活动，(欧元交易)结算是其中一个问题，同此相关的还有许多金融活动。”

苏格兰外务部长Fiona Hyslop引述苏格兰官员与英国保守党脱欧事务大臣戴维斯的初步会谈，周一Hyslop称，英国政府似乎将与欧盟分道扬镳。

英国国际贸易大臣福克斯将于周二在世界贸易组织(WTO)发言，称英国脱欧不会造成在WTO的法律真空，并称英国坚决拥护自由贸易。

英镑兑普跌的欧元 升0.6%，报0.8626英镑。(完)

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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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