欧洲汇市：英镑从两个月低点反弹，受企业需求及投资人低吸带动

路透伦敦3月15日 - 英镑兑美元周三反弹0.5%，受企业需求带动，且在昨日英镑跌至两个月低点后，投资人逢低承接。

自去年英国退欧公投以来，英镑兑美元已经贬值约20%，汇市交易员担心，英国弥补经常账赤字所仰仗的外资流入将会枯竭。

周二，英镑兑美元跌至1月17日来最低的1.2110美元，因投资人担心围绕英国退欧条款会出现长时间的政治角力。

但在周三欧洲市场盘初，英镑兑美元反弹至1.2258美元的高位，之后在1620GMT，英镑回落至1.2217美元，当日仍升0.5%。

英镑兑欧元攀升0.3%，报0.8702英镑。

“投资人不确定市场已经消化了多少英国退欧效应，显而易见，自6月以来，英镑已经大跌，每当出现这样大的跌势，就会有投资人低吸。”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示。

交易员表示，欧洲汇市盘初，在0930 GMT英国公布就业数据前，英镑大涨。

但之后在就业数据公布后英镑涨幅缩减逾半，因该数据显示，截至1月的三个月薪资增长放缓的速度大于预期。这是暗示该国强劲经济增长可能放缓的一个最新迹象。