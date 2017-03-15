欧洲汇市：英镑从两个月低点反弹，受企业需求及投资人低吸带动

欧洲股市：微幅收高，银行股和油股走强抵消矿业股和汽车股下滑的影响
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透伦敦3月15日 - 英镑兑美元周三反弹0.5%，受企业需求带动，且在昨日英镑跌至两个月低点后，投资人逢低承接。
自去年英国退欧公投以来，英镑兑美元已经贬值约20%，汇市交易员担心，英国弥补经常账赤字所仰仗的外资流入将会枯竭。
周二，英镑兑美元跌至1月17日来最低的1.2110美元，因投资人担心围绕英国退欧条款会出现长时间的政治角力。
但在周三欧洲市场盘初，英镑兑美元反弹至1.2258美元的高位，之后在1620GMT，英镑回落至1.2217美元，当日仍升0.5%。
英镑兑欧元攀升0.3%，报0.8702英镑。
“投资人不确定市场已经消化了多少英国退欧效应，显而易见，自6月以来，英镑已经大跌，每当出现这样大的跌势，就会有投资人低吸。”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示。
交易员表示，欧洲汇市盘初，在0930 GMT英国公布就业数据前，英镑大涨。
但之后在就业数据公布后英镑涨幅缩减逾半，因该数据显示，截至1月的三个月薪资增长放缓的速度大于预期。这是暗示该国强劲经济增长可能放缓的一个最新迹象。
交易商表示，在1.2150-1.22美元之间积累的大量企业需求限制了英镑进一步回软。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
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